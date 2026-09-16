Россияне опозорились из-за селфи Путина на саммите БРИКС: что не так с фото

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин на саммите БРИКС / © Associated Press

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Селфи, на котором якобы президент России Владимир Путин фотографируется вместе с лидерами стран БРИКС во время саммита в Нью-Дели, оказалось сгенерированным с помощью искусственного интеллекта. Несмотря на это, изображение активно распространялось в социальных сетях, в том числе официальными дипломатическими представительствами России.

Об этом пишет французское издание France24, которое проанализировало ставшие вирусными фотографии с саммита БРИКС.

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В частности, посольство России в Южно-Африканской Республике опубликовало поддельное изображение с подписью «БРИКС — это сверхдержава». По данным France24, этот пост набрал миллионы просмотров. Эту же фотографию также распространили официальные аккаунты посольств Ирана в Индии и Армении.

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На первом снимке Путин якобы делает совместное селфи с главой КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Сильвой и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Рядом с ними изображены президент Ирана Масуд Пезешкиан, представители Египта, Эфиопии, Индонезии, а также президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид.

Так называемое «селфи» Путина на саммите БРИКС

Однако France24 установило, что эта фотография не является подлинным снимком с саммита, а была создана с помощью искусственного интеллекта.

Одним из признаков этого является невидимый цифровой водяной знак SynthID, который позволяет идентифицировать изображения, созданные с помощью соответствующих инструментов искусственного интеллекта.

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На фото есть явные фактические ошибки

Подделку можно было обнаружить не только по цифровой маркировке. На самом изображении присутствуют люди, которые не принимали участия в саммите БРИКС в Нью-Дели.

В частности, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва не присутствовал на мероприятии. Бразилию представлял министр иностранных дел Мауро Виейра, которого, как отмечает France24, фотографировали вместе с Нарендрой Моди.

Не соответствует действительности и присутствие на «селфи» президента ОАЭ. На саммите страну представлял наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мохаммед бен Заид Аль Нагаян, а не шейх Мохаммед бен Заид.

Таким образом, даже без технического анализа изображения его достоверность можно было поставить под сомнение, сравнив состав участников саммита с людьми на фотографии.

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В другом ИИ-селфи было ещё больше несоответствий

В соцсетях распространялось и другое изображение, которое якобы показывало совместное селфи лидеров стран БРИКС. По данным France24, оно также было создано с помощью искусственного интеллекта.

На этой фотографии снова запечатлен Путин, а рядом с ним — Лула да Сильва и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако в кадр добавили ещё одного человека, чьё присутствие сделало подделку особенно очевидной, — бывшего президента Ирана Ибрагима Раиси.

Раиси погиб в мае 2024 года в результате крушения вертолёта, поэтому его появление на фотографии с саммита 2026 года является явным доказательством того, что снимок не может быть подлинным.

Кроме того, Турция не является членом БРИКС или страной-партнёром этого объединения.

Поддельное фото распространялось в Индии

Второе изображение активно распространяли индийские пользователи социальных сетей. Среди тех, кто его опубликовал, была пресс-секретарь правящей в Индии партии «Бхаратия Джаната Парти» Шазия Илми.

Она сопроводила фотографию словами «эта фотография говорит сама за себя» и отметила ряд представителей индийской оппозиции, в частности лидера оппозиции Рахула Ганди.

Позже Илми удалила пост и назвала публикацию изображения «ошибкой», отмечает France24.

Для чего использовали фейки

Как отмечает France24, распространение таких изображений происходило на фоне саммита БРИКС в Нью-Дели, где страны объединения стремились продемонстрировать свою роль в международных делах.

В то же время вирусные «селфи» создавали визуальное впечатление, будто лидеры разных государств собрались вместе в гораздо более широком составе, чем это было на самом деле.

Особое внимание привлекает тот факт, что одно из таких изображений распространяли официальные российские дипломатические аккаунты, хотя оно было создано искусственным интеллектом. Другие фейковые фотографии также распространяли представители государств и политических сил, что дополнительно способствовало их распространению в соцсетях.

France24 подчеркивает, что этот случай показывает, насколько быстро созданные искусственным интеллектом изображения могут становиться вирусными и использоваться в качестве якобы документальных свидетельств политических событий.

Напомним, перед началом саммита БРИКС в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента РФ Владимира Путина начать переговоры о прекращении войны. По его словам, Индия поддерживает мирные усилия.

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