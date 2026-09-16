Росіяни зганьбилися через селфі Путіна на саміті БРІКС: що не так із фото

Володимир Путін, Нарендра Моді та Сіцзіньпін на саміті БРІКС / © Associated Press

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Селфі, на якому нібито президент Росії Володимир Путін фотографується разом із лідерами країн БРІКС під час саміту в Нью-Делі, виявилося згенерованим за допомогою штучного інтелекту. Попри це, зображення активно поширювали в соціальних мережах, зокрема офіційні дипломатичні представництва Росії.

Про це пише французьке видання France24, яке проаналізувало вірусні фотографії із саміту БРІКС.

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Зокрема, посольство Росії в Південно-Африканській Республіці опублікувало фейкове зображення із підписом «БРІКС — це наддержава». Допис, за даними France24, зібрав мільйони переглядів. Це саме фото також поширили офіційні акаунти посольств Ірану в Індії та Вірменії.

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На першому зображенні нібито Путін робить спільне селфі з головою КНР Сі Цзіньпіном, прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Поруч із ними зображенні президент Ірану Масуд Пезешкіан, представники Єгипту, Ефіопії, Індонезії, а також президент Об’єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед бен Заїд.

Так зване «селфі» Путіна на саміті БРІКС / © Посольство Росії в ПАР у мережі Х

Однак France24 встановило, що фотографія не є справжнім знімком із саміту, а була створена штучним інтелектом.

Однією з ознак цього є невидимий цифровий водяний знак SynthID, який дозволяє ідентифікувати зображення, створені за допомогою відповідних інструментів штучного інтелекту.

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На фото є очевидні фактичні помилки

Підробку можна було виявити не лише за цифровим маркуванням. На самому зображенні присутні люди, які не брали участі в саміті БРІКС у Нью-Делі.

Зокрема, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не був присутній на заході. Бразилію представляв міністр закордонних справ Мауро Вієйра, якого, як зазначає France24, фотографували разом із Нарендрою Моді.

Не відповідає дійсності й присутність на «селфі» президента ОАЕ. На саміті країну представляв спадкоємний принц Абу-Дабі шейх Халед бен Мохаммед бен Заїд Аль Нагаян, а не шейх Мохаммед бен Заїд.

Таким чином, навіть без технічного аналізу зображення його можна було поставити під сумнів, порівнявши склад учасників саміту з людьми на фотографії.

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Інше ШІ-селфі містило ще більше нестиковок

У соцмережах поширювалося й інше зображення, яке нібито показувало спільне селфі лідерів країн БРІКС. За даними France24, воно також було створене за допомогою штучного інтелекту.

На цій фотографії знову зображений Путін, а поруч із ним — Лула да Сілва та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Однак до кадру додали ще одну особу, присутність якої зробила підробку особливо очевидною, — колишнього президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

Раїсі загинув у травні 2024 року внаслідок аварії вертольота, тому його поява на фотографії із саміту 2026 року є очевидним свідченням того, що зображення не може бути справжнім.

Крім того, Туреччина не є членом БРІКС або країною-партнером об’єднання.

Фейкове фото поширювали в Індії

Друге зображення активно розповсюджували індійські користувачі соцмереж. Серед тих, хто опублікував його, була речниця правлячої в Індії партії «Бхаратія джаната парті» Шазія Ілмі.

Вона супроводила фотографію словами «це фото говорить про все» та позначила низку представників індійської опозиції, зокрема лідера опозиції Рахула Ганді.

Пізніше Ілмі видалила допис і назвала поширення зображення «помилкою», зазначає France24.

Для чого використали фейки

Як зазначає France24, поширення таких зображень відбувалося на тлі саміту БРІКС у Нью-Делі, де країни об’єднання прагнули продемонструвати свою роль у міжнародних справах.

Водночас вірусні «селфі» створювали візуальне враження, що лідери різних держав зібралися разом у значно ширшому складі, ніж це було насправді.

Особливу увагу привертає те, що одне з таких зображень поширювали офіційні російські дипломатичні акаунти, хоча воно було створене штучним інтелектом. Інші фейкові фотографії також поширювали представники держав та політичних сил, що додатково сприяло їхньому розповсюдженню в соцмережах.

France24 підкреслює, що випадок демонструє, наскільки швидко створені штучним інтелектом зображення можуть ставати вірусними та використовуватися як нібито документальні свідчення політичних подій.

Нагадаємо, перед початком саміту БРІКС у Нью-Делі індійський прем’єр Нарендра Моді закликав президента РФ Володимира Путіна розпочати переговори щодо припинення війни. За його словами, Індія підтримує мирні зусилля.

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