Загадкова смерть у російській лабораторії: у США побачили небезпечну схожість із Чорнобилем

© Associated Press

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Замовчування інформації про ймовірну чуму у російській біолабораторії нагадує практику СРСР після Чорнобильської катастрофи, вважає колишній співробітник ЦРУ Ден Хоффман. На його думку, подібні випадки можуть поступово посилювати системні проблеми Кремля.

Про це пише Fox News.

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Побоювання щодо можливого спалаху легеневої чуми після смерті співробітниці сибірського інституту з дослідження чуми створюють додаткові проблеми для президента Росії Володимира Путіна.

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За даними видання, Росія вже стикається з економічними труднощами та затяжною війною проти України, яка, за оцінками експертів, призвела до загибелі сотень тисяч російських військових.

Колишній співробітник ЦРУ Ден Хоффман заявив Fox News Digital, що сама по собі смерть співробітниці лабораторії не становить безпосередньої загрози владі Путіна. Однак замовчування інформації про біологічні інциденти він порівняв із реакцією радянської влади на Чорнобильську катастрофу 1986 року та радянсько-афганську війну.

За його словами, такі події можуть поступово накопичуватися як свідчення системних проблем у Росії.

«Стратегічне питання в довгостроковій перспективі полягає в тому, чи вплине це на Володимира Путіна і його контроль над Кремлем, поки його власні люди не усвідомлять: „Це просто неправильно для нас. Нам це не подобається. Нам не подобається війна в Україні. Це просто ще одна така річ“», — сказав Хоффман.

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Він зазначив, що розпад Радянського Союзу не був спричинений лише Чорнобильською катастрофою, однак вона стала одним із чинників.

«Причина, через яку Радянський Союз розпався, полягала не в Чорнобилі, але Чорнобиль був частиною цього. Невдала економіка? Ну, вони і це начебто отримали. Невдала війна в Афганістані? Що ж, війна в Україні теж виглядає не дуже добре. Тож усе це накопичується навколо Путіна», — сказав колишній співробітник ЦРУ.

Що відомо про смерть співробітниці інституту

Померлу співробітницю звали Дар’я Шипілова, їй було 28 років. Вона працювала в Іркутському протичумному науково-дослідному інституті Сибіру та Далекого Сходу.

Шипілова померла після того, як у неї діагностували пневмонію невідомого походження. Російські органи охорони здоров’я заявили, що доказів того, що її захворювання було спричинене патогенами, пов’язаними з її роботою, немає.

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Голова Росспоживнагляду Анна Попова прибула до дослідницького інституту. У відомстві заявили, що у зразках, взятих у пацієнтки, не виявили мікроорганізмів, пов’язаних із її професійними обов’язками.

У понеділок держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією.

Навіть якщо смерть Шипілової була окремим випадком, історія Росії із приховуванням інформації у чутливих питаннях може викликати сумніви у зовнішніх спостерігачів, вважає Хоффман.

Москва приховує інформацію, як і 40 років тому

За словами колишнього співробітника ЦРУ, через жорсткий контроль Кремля над інформаційним простором Сполученим Штатам доводиться покладатися на розвіддані, щоб зрозуміти, що відбувається в Росії.

«Путін, знаєте, диктатор, і він дуже жорстко контролює інформацію, тому вони, очевидно, не збираються оприлюднювати правду для громадськості, а це означає, що ми повинні покладатися на розвідку, щоб зрозуміти, що відбувається за лаштунками», — сказав Хоффман.

Він нагадав, що Радянський Союз суворо контролював інформацію про вторгнення в Афганістан, яке викликало міжнародне засудження. Після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року радянська влада також запровадила повне інформаційне затемнення, приховуючи відомості як від власного населення, так і від міжнародної спільноти.

«Що б Росія не говорила публічно, це не має нічого спільного з реальністю на місцях», — заявив Хоффман. За його словами, публічні заяви Москви є «операцією впливу для власного населення».

Колишній співробітник ЦРУ також зазначив, що Китай, який є одним із найближчих союзників Москви, теж контролює інформацію, що потрапляє у зовнішній світ.

«Китай робить те саме. Скільки корисної інформації ми отримали від них щодо COVID? Саме так працюють диктатури», — сказав Хоффман.

Спалах чуми в Росії — останні новини

Розбіжність між першими повідомленнями про чуму в Росії та подальшим поясненням влади РФ викликала запитання щодо того, що насправді сталося. Спочатку чиновники заявляли про смерть від чуми, потім — про можливу чуму, а згодом федеральна влада назвала причиною пневмонію невідомого походження. Паралельно російські чиновники та ЗМІ видаляли повідомлення про чуму.



США вже закликали Росію розкрити більше інформації про випадок чуми в Іркутській області. Марко Рубіо заявив, що ситуація викликає занепокоєння, а кілька відомств у США та інших країнах стежать за розвитком подій.



Новини про спалах чуми в Росії спровокували нову хвилю обговорень давніх пророцтв Баби Ванги. Зокрема, у Мережі згадали про її пророцтво щодо вивільнення небезпечного патогену в сибірському регіоні.

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