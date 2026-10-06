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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Що небезпечніше — чума чи ковід: науковці здивували відповіддю

Смерть співробітниці протичумного інституту та ізоляція близько 200 людей у Росії викликали побоювання щодо можливого спалаху легеневої чуми.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Коронавірус

Коронавірус / © pixabay.com

Загадкова смерть співробітниці Науково-дослідного інституту боротьби з чумою у Шелехові Дар’ї Шипілової та ізоляція сотень людей у Росії викликали побоювання щодо можливого спалаху легеневої чуми. Попри занепокоєння у світі фахівці зауважують, що цей патоген суттєво відрізняється від вірусу Covid-19.

Про це пише Lad bible.

Причиною стурбованості став інцидент у лабораторії: Дар’я Шипілова зазнала впливу бактерій після того, як розбила пробірку. Наприкінці вересня вона померла в лікарні від важкої пневмонії «невизначеного походження» — саме таке офіційне формулювання наразі дає російська служба охорони здоров’я.

У відповідь на подію близько 200 осіб, які контактували з померлою, відправили на карантин. США у своїй офіційній заяві називають ситуацію «спалахом», а в разі відсутності своєчасного лікування антибіотиками рівень виживання від легеневої чуми наближається до нуля.

Водночас доктор Саймон Кларк закликає не проводити прямі аналогії з пандемією коронавірусу.

«Повідомлення з Росії неминуче викликають порівняння з Covid-19, але важливо пам’ятати, що легенева чума — це зовсім інше захворювання. Її викликає бактерія Yersinia pestis, відома тим, що викликає „чорну смерть“, яка залишається з нами й сьогодні, переважно у тварин у деяких частинах Азії, Африки та Америки», — зазначає він.

За словами науковця, легенева чума є особливо небезпечною формою інфекції, оскільки вона уражає легені та може передаватися між людьми повітряно-крапельним шляхом під час тісного контакту.

«На відміну від багатьох вірусних респіраторних захворювань, чума викликається бактеріями і зазвичай піддається лікуванню антибіотиками, якщо її швидко виявити», — підкреслює він.

Також доктор Кларк стримано оцінює версію про миттєве зараження через розбиту ємність, звертаючи увагу на суворі протоколи безпеки у протичумних закладах.

«Працюючи в лабораторіях з високим рівнем ізоляції, я знаю, що поводження з небезпечними патогенами передбачає кілька рівнів захисту, суворі процедури, шафи безпеки, системи вентиляції та ретельні процедури, які виконуються добре навченим персоналом. Інфекції, отримані в лабораторії, є рідкісними, і розбита пробірка не призводить автоматично до зараження чи інфекції. Ми також не схильні часто використовувати пробірки», — пояснює мікробіолог.

Наразі фахівці очікують офіційних підтверджень і додаткових фактів щодо події у Сибіру. За словами Саймона Кларка, за відсутності деталей складно оцінити, чи йдеться про поодинокий випадок зараження на виробництві, чи про ширше поширення інфекції.

Науковець підсумував, що головними чинниками в управлінні цим спалахом стануть прозорість даних, швидка діагностика та ефективне відстеження контактів.

Спалах чуми в Росії — останні новини

Нагадаємо, в Іркутській області Росії від імовірної легеневої чуми померла 28-річна працівниця протичумного інституту Дар’я Шипілова. Вона могла заразитися в експедиції або через розбиту пробірку.

Загадкова смерть молодої науковиці від ймовірної легеневої чуми в Росії викликала паніку. Через жорсткий карантин і мовчання Кремля експерти побоюються, що РФ приховує витік модифікованого штаму чуми або розробку біологічної зброї.

Після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту та запровадження карантинних заходів у Сибіру в Мережі знову згадали моторошне пророцтво Баби Ванги.

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