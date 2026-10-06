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Що небезпечніше — чума чи ковід: науковці здивували відповіддю
Смерть співробітниці протичумного інституту та ізоляція близько 200 людей у Росії викликали побоювання щодо можливого спалаху легеневої чуми.
Загадкова смерть співробітниці Науково-дослідного інституту боротьби з чумою у Шелехові Дар’ї Шипілової та ізоляція сотень людей у Росії викликали побоювання щодо можливого спалаху легеневої чуми. Попри занепокоєння у світі фахівці зауважують, що цей патоген суттєво відрізняється від вірусу Covid-19.
Про це пише Lad bible.
Причиною стурбованості став інцидент у лабораторії: Дар’я Шипілова зазнала впливу бактерій після того, як розбила пробірку. Наприкінці вересня вона померла в лікарні від важкої пневмонії «невизначеного походження» — саме таке офіційне формулювання наразі дає російська служба охорони здоров’я.
У відповідь на подію близько 200 осіб, які контактували з померлою, відправили на карантин. США у своїй офіційній заяві називають ситуацію «спалахом», а в разі відсутності своєчасного лікування антибіотиками рівень виживання від легеневої чуми наближається до нуля.
Водночас доктор Саймон Кларк закликає не проводити прямі аналогії з пандемією коронавірусу.
«Повідомлення з Росії неминуче викликають порівняння з Covid-19, але важливо пам’ятати, що легенева чума — це зовсім інше захворювання. Її викликає бактерія Yersinia pestis, відома тим, що викликає „чорну смерть“, яка залишається з нами й сьогодні, переважно у тварин у деяких частинах Азії, Африки та Америки», — зазначає він.
За словами науковця, легенева чума є особливо небезпечною формою інфекції, оскільки вона уражає легені та може передаватися між людьми повітряно-крапельним шляхом під час тісного контакту.
«На відміну від багатьох вірусних респіраторних захворювань, чума викликається бактеріями і зазвичай піддається лікуванню антибіотиками, якщо її швидко виявити», — підкреслює він.
Також доктор Кларк стримано оцінює версію про миттєве зараження через розбиту ємність, звертаючи увагу на суворі протоколи безпеки у протичумних закладах.
«Працюючи в лабораторіях з високим рівнем ізоляції, я знаю, що поводження з небезпечними патогенами передбачає кілька рівнів захисту, суворі процедури, шафи безпеки, системи вентиляції та ретельні процедури, які виконуються добре навченим персоналом. Інфекції, отримані в лабораторії, є рідкісними, і розбита пробірка не призводить автоматично до зараження чи інфекції. Ми також не схильні часто використовувати пробірки», — пояснює мікробіолог.
Наразі фахівці очікують офіційних підтверджень і додаткових фактів щодо події у Сибіру. За словами Саймона Кларка, за відсутності деталей складно оцінити, чи йдеться про поодинокий випадок зараження на виробництві, чи про ширше поширення інфекції.
Науковець підсумував, що головними чинниками в управлінні цим спалахом стануть прозорість даних, швидка діагностика та ефективне відстеження контактів.
Спалах чуми в Росії — останні новини
Нагадаємо, в Іркутській області Росії від імовірної легеневої чуми померла 28-річна працівниця протичумного інституту Дар’я Шипілова. Вона могла заразитися в експедиції або через розбиту пробірку.
Загадкова смерть молодої науковиці від ймовірної легеневої чуми в Росії викликала паніку. Через жорсткий карантин і мовчання Кремля експерти побоюються, що РФ приховує витік модифікованого штаму чуми або розробку біологічної зброї.
Після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту та запровадження карантинних заходів у Сибіру в Мережі знову згадали моторошне пророцтво Баби Ванги.