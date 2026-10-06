Коронавирус / © pixabay.com

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Загадочная смерть сотрудницы Научно-исследовательского института борьбы с чумой в Шелехове Дарьи Шипиловой и изоляция сотен людей в России вызвали опасения по поводу возможной вспышки легочной чумы. Несмотря на беспокойство в мире, специалисты отмечают, что этот патоген существенно отличается от вируса COVID-19.

Об этом пишет Lad bible.

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Причиной обеспокоенности стал инцидент в лаборатории: Дарья Шипилова испытала влияние бактерий после того, как разбила пробирку. В конце сентября она умерла в больнице от тяжелой пневмонии «неопределенного происхождения» — именно такую официальную формулировку дает российская служба здравоохранения.

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В ответ на событие около 200 человек, контактировавших с умершим, отправили на карантин. США в своем официальном заявлении называют ситуацию «вспышкой», а при отсутствии своевременного лечения антибиотиками уровень выживания от легочной чумы приближается к нулю.

В то же время доктор Саймон Кларк призывает не проводить прямые аналогии с пандемией коронавируса.

«Сообщения из России неизбежно вызывают сравнение с Covid-19, но важно помнить, что легочная чума — это совсем другое заболевание. Ее вызывает бактерия Yersinia pestis, известная тем, что вызывает Черную смерть, которая остается с нами и сегодня, в основном у животных в некоторых частях Азии, Африки и Америки», — отмечает ученый.

По словам эксперта, легочная чума является особенно опасной формой инфекции, поскольку она поражает легкие и может передаваться между людьми воздушно-капельным путем во время тесного контакта.

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«В отличие от многих вирусных респираторных заболеваний, чума вызывается бактериями и, как правило, поддается лечению антибиотиками, если ее быстро обнаружить», — подчеркивает Саймон Кларк.

Также микробиолог сдержанно оценивает версию о мгновенном заражении из-за разбитой емкости, обращая внимание на строгие протоколы безопасности в противочумных заведениях.

«Работая в лабораториях с высоким уровнем изоляции, я знаю, что обращение с опасными патогенами предполагает несколько уровней защиты, строгие процедуры, шкафы безопасности, системы вентиляции и тщательные процедуры, выполняемые хорошо обученным персоналом. Инфекции, полученные в лаборатории, редки, и разбитая пробирка не приводит автоматически к заражению или инфекции. Мы также не склонны часто использовать пробирки», — объясняет доктор Кларк.

Сейчас специалисты ожидают официальных подтверждений и дополнительных фактов о происшествии в Сибири. По словам Саймона Кларка, при отсутствии деталей сложно оценить, идет ли речь об единичном случае заражения на производстве, или о более широком распространении инфекции.

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Ученый подытожил, что главными факторами в управлении этой вспышкой станут прозрачность данных, быстрая диагностика и эффективное отслеживание контактов.

Вспышка чумы в России — последние новости

Напомним, в Иркутской области России от вероятной легочной чумы умерла 28-летняя работница противочумного института Дарья Шипилова. Она могла заразиться в экспедиции или из-за разбитой пробирки.

Загадочная смерть молодой ученой от вероятной легочной чумы в России вызвала панику. Из-за жесткого карантина и молчания Кремля эксперты опасаются, что РФ скрывает утечку модифицированного штамма чумы или разработку биологического оружия.

После смерти 28-летней сотрудницы противочумного института и введения карантинных мер в Сибири в Сети снова вспомнили жуткое пророчество Бабы Ванги.

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