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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ нанесла удар возле ТЦ в областном центре: есть погибший

В результате вражеской атаки по Сумам один гражданский человек погиб на месте, еще по меньшей мере двое получили ранения.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Сумам 6 октября:

Удар по Сумам 6 октября: / © ТСН.ua

Сегодня вечером, 6 октября, российский дрон атаковал людей возле торгового центра в Сумах.

Об этом сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Удар российского FPV на оптоволокне нанесен вблизи торгового центра в Ковпаковском районе Сум.

Один гражданский человек погиб на месте попадания. Предварительно еще двое получили ранения.

«Снова под ударом — гражданская инфраструктура и места, где находятся люди. Прошу жителей Сум и области быть максимально внимательными. Особенно в вечернее и ночное время, когда вражеский дрон сложнее вовремя заметить. Во время угрозы обязательно переходите в безопасные места», — предупредил глава ОВА.

Напомним, что российский КАБ убил школьницу Катю Будко в Сумах, девушке было 17 лет.

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