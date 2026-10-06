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РФ нанесла удар возле ТЦ в областном центре: есть погибший
В результате вражеской атаки по Сумам один гражданский человек погиб на месте, еще по меньшей мере двое получили ранения.
Сегодня вечером, 6 октября, российский дрон атаковал людей возле торгового центра в Сумах.
Об этом сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Удар российского FPV на оптоволокне нанесен вблизи торгового центра в Ковпаковском районе Сум.
Один гражданский человек погиб на месте попадания. Предварительно еще двое получили ранения.
«Снова под ударом — гражданская инфраструктура и места, где находятся люди. Прошу жителей Сум и области быть максимально внимательными. Особенно в вечернее и ночное время, когда вражеский дрон сложнее вовремя заметить. Во время угрозы обязательно переходите в безопасные места», — предупредил глава ОВА.
Напомним, что российский КАБ убил школьницу Катю Будко в Сумах, девушке было 17 лет.