Мост может стать ловушкой: в МВД рассказали, где прятаться во время обстрела

Транспорт / © Сергей Моргунов

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В Министерстве внутренних дел объяснили, что делать, если атака застала человека в дороге, и где не стоит укрываться от обломков.

Соответствующие рекомендации МВД обнародовало 6 октября.

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Если обстрел начался в общественном транспорте, пассажирам советуют попросить водителя остановиться, выйти из автобуса или другого транспортного средства и отойти подальше от дороги и обрушившихся конструкций.

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В МВД отмечают: оставаться в салоне при обстреле не стоит, поскольку транспорт не обеспечивает должной защиты.

Если атака застала за рулем

Водителям советуют остановить автомобиль и оставить его. Пытаться на большой скорости уехать из зоны обстрела не рекомендуют.

После выхода из машины нужно отойти от нее и найти ближайшее безопасное углубление. Как отмечают в МВД, автомобиль не защищает человека от обломков и может загореться.

Почему нельзя прятаться под мостом

Отдельно в МВД предостерегают от попыток переждать обстрелы под мостами и эстакадами. Такие конструкции не являются безопасным укрытием, ведь в результате удара они могут повредиться или обрушиться.

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Если человек находится на территории, где раньше шли активные боевые действия, в МВД также советуют не останавливаться на обочине. Там могут оставаться взрывоопасные предметы, поэтому нужно обращать внимание на предупредительные знаки.

Что делать, если укрытия рядом нет

Если быстро добраться до укрытия невозможно, МВД советует найти ближайшее углубление и лечь в нем лицом к земле.

Требуется:

скрестить ноги;

прикрыть голову руками;

закрыть глаза;

открыть рот.

Если рядом находится ребенок, взрослому советуют прикрыть его собой. Без необходимости не следует поднимать голову.

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Как только появится такая возможность, нужно перейти к ближайшему укрытию.

Атака РФ: что следует знать каждому

Вражеский обстрел может застать где угодно, поэтому ГСЧС советует заранее знать алгоритм действий. Спасатели объяснили, где искать укрытие, как вести себя во время атаки и каких ошибок избегать.

Также эксперт объяснил, как защититься дома во время обстрела, если нет укрытия или места за двумя стенами. Речь идет о правильной группировке, использовании крепкой мебели и «треугольнике жизни».

Мы также писали, что делать, если российский дрон, ракета или обломки повредили дом или квартиру. В частности, как зафиксировать убытки, подать заявления и оформить помощь и компенсацию.

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