Прилетело в квартиру или дом: 9 шагов, которые нужно сделать после обстрела

Что делать после «прилета» в дом

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Миллионы украинцев больше всего боятся того, что будет, если в их дом или квартиру прилетит российский дрон или ракета. Если морально к этому подготовиться крайне тяжело, по крайней мере, стоит знать, что нужно делать в таком случае.

Инструкцией, что делать в случае «прилета», поделилась пользовательница Facebook Вита Голдман.

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Прилетело в дом: 9 шагов, что делать после этого

Первое, что следует знать, в случае попадания вражеского дрона, ракеты или обломков, и если речь идет только о разрушении окон или дверей — сохраняйте спокойствие. Обычно в первые часы после прилета возле места происшествия разворачивают штабы помощи от городских властей, ГСЧС, полиции, ЖЭКа и волонтерских организаций. Они оказывают первичную поддержку, пленку и фанеру, а сами палатки работают как минимум несколько дней.

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«Лучше дайте себе и родным время „тупить“, походить, поохать, выплеснуть, выпить кофе и понять главное — вы живы. И только потом действовать по четкому плану», — объясняет женщина.

Шаг 1. Фиксация повреждений

Перед уборкой нужно обязательно сделать примерно 10 подробных фотографий всех разрушений: выбитых окон, разбитых оконных стекол, отвалившейся штукатурки, поврежденных дверей или плитки. Эти фотографии необходимы для подачи на материальные компенсации.

Шаг 2. Безопасная уборка

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Для уборки осколков стекла купите плотные резиновые перчатки, совки и веники. Чтобы избежать травм, работать нужно только в закрытой обуви и плотных носках. Палатки помощи бесплатно выдают пленку или фанеру, которыми с помощью шуруповерта закрывают выбитые окна.

«Выйдите в хозмагазин и купите резиновые перчатки, веники, совки — дешевые, на один раз. Обычно разбитые окна — это слои мелкого стекла. Его будет очень много. Голыми руками не уберешь. На ноги — крепкие носки и закрытая обувь, я геройствовала в кроксах на босую ногу и загнала себе кучу стекла в стопу», — вспоминает Вита.

Шаг 3. Первичная расчистка помещения

В первый день достаточно убрать стекло и расчистить основные поверхности, чтобы сделать помещение безопасным для пребывания. Полную уборку пыли и остатков штукатурки можно отложить на следующие дни.

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Шаг 4. Обращение в полицию

Заявление в полицию пишут для фиксации военных преступлений и будущих репараций со стороны государства-агрессора. Поскольку это заявление прямо не влияет на текущие выплаты от государства или общества, стоять за ним в очередях у палаток помощи необязательно.

Подать его можно позже лично в районном отделе полиции в любой удобный день в течение года.

Шаг 5. Уточнение о местной материальной помощи

В штабах помощи узнайте, принимают ли на месте заявления на разовую выплату от городской администрации (в частности, в Киеве это помощь в размере 10 тысяч гривен от Кличка). Если прием организован на месте, то заявление целесообразно подать сразу.

Шаг 6. Подготовка документов и банковских карт

Для оформления льгот и компенсаций необходимо подготовить пакет документов и открыть две отдельные банковские карты:

Проверьте право собственности на жилье в ЦНАПе на его наличие в Государственном реестре имущественных прав. Объекты, приватизированные или купленные до 2015 года, часто нуждаются в возобновлении записи в реестре через ЦНАП.

Откройте карту для социальных выплат (с выпиской реквизитов) для получения городской помощи.

Откройте отдельный счет и карту «єВідновлення» через банковские приложения для получения государственной компенсации.

Шаг 7. Оформление одноразовой городской помощи

Подать заявление на помощь от городского совета можно в штабе рядом с домом или впоследствии в ЦНАПе. При подаче через ЦНАП к базовому пакету документов добавляются паспорт, ИНН, документы о праве собственности на жилье, документ о прописке, распечатанные фото повреждений, акт ЖЭКа о повреждении дома в результате обстрела и реквизиты карты для помощи.

Шаг 8. Подача заявки по программе «єВідновлення»

Заявку на государственную компенсацию можно подать онлайн через приложение «Дія» или лично в ЦНАПе.

Для этого требуется список документов из пункта 7.

Шаг 9. Прохождение экспертизы и ожидание выплат

После регистрации заявления объект должна осмотреть специальная комиссия экспертов для оценки масштабов ущерба. До проведения официального осмотра самостоятельно вставлять окна или проводить ремонт нельзя, поскольку в таком случае расходы не покрываются государством.

После утверждения акта и суммы средств они зачисляются на карточку «єВідновлення». Вырученные средства можно потратить только в специализированных магазинах или у подрядчиков, являющихся участниками этой государственной программы.

«Не надейтесь на скорые или большие деньги „єВідновлення“. Если они будут, то очень не быстро и неизвестно сколько. Многие мои знакомые при реальных повреждениях на тысяч 150 получили компенсацию 20-50 тысяч и через 3-4 месяца. Но и за это спасибо».

Что нужно знать о компенсациях за поврежденное жилье

Напомним, получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное во время войны жилье невозможно без подтверждения права собственности через Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ГРВП).

Официальная копия или выписка из этого реестра является обязательным условием для рассмотрения комиссией заявки на компенсацию. Если жилье уже внесено в электронную базу, выписку можно легко оформить через сервис «Дія», ЦНАП или у нотариуса.

Более сложная ситуация возникает с имуществом, оформленным до 2013 года, ведь сведения о нем хранятся только в бумажных архивах БТИ. Перед подачей заявки на компенсацию такое жилье нужно обязательно зарегистрировать в ГРВП, предоставив паспортные данные, налоговые номера владельцев и оригиналы правоустанавливающих документов. Государственный регистратор не перечисляет права собственности, а только переносит первичные данные БТИ в цифровую базу.

Требование предоставить технический паспорт при регистрации является обоснованным только тогда, когда в основных документах не указана площадь помещения. Если общая или жилая площадь четко указана в договоре или свидетельстве, владелец имеет право настаивать на внесении данных в ГРВП без дополнительного электронного техпаспорта, а в случае несогласия служащих требовать письменный отказ.

При потере документов или уничтожении архивов БТИ алгоритм действий усложняется. Если есть оригиналы документов с отметками БТИ, объект вносят в реестр через ЦНАП или нотариус. Если же правоустанавливающие бумаги не были зарегистрированы в БТИ или полностью утрачены вместе с архивами, единственным путем восстановления прав и подтверждения владения имуществом остается обращение в суд.

Владельцы жилья на временно оккупированных территориях могут восстановить личные и имущественные документы через релоцированные ЦНАП или профильные органы на подконтрольной Украине территории. Для подтверждения прав создается Реестр временно оккупированных территорий, однако при отсутствии документов и цифровой записи в ГРВП также придется собирать доказательную базу для судебного разбирательства.

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