"Есть вещи, после которых не вернуться": Заднепровский высказался о предательнице Безрук, живущей в РФ

Назар Заднепровский и Галина Безрук

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Украинский актер Назар Заднепровский высказался о бывшей коллеге Галине Безрук, которая выбрала сторону России и осталась там жить.

Галина Безрук жила в РФ, а также работала там. С началом полномасштабной войны она закрыла глаза на преступления оккупантов на украинских землях и выбрала Россию. Назар Заднепровский, который снимался с ней в одном из сериалов, в интервью Oboz.ua говорит, что Галина Безрук развелась с мужем-россиянином, нашла нового и уже успела родить дочь. Правда, ему это рассказывали. Сам актер за жизнью бывшего коллеги не следит.

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Назар Заднепровский говорит, что уже давно поставил точку в их общении. Никакого возобновления дружбы уже не будет. Как говорит артист, есть вещи, после которых невозможно что-нибудь вернуть так, как было. Позиция Галины Безрук по отношению к войне и России — пример тому.

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Виталина Библив, Назар Заднепровский и Галина Безрук

«Мне кто-то рассказывал, что она развелась, родила вторую дочь. Но мы с ней не общаемся, поэтому каких-либо поздравлений или личных сообщений не было. Я желаю, конечно, всего лучшего ее детям. Но наши дороги разошлись. Есть вещи, после которых уже не выходит вернуться к прежнему общению», — прокомментировал актер.

Отметим, Галина Безрук умалчивает войну в Украине и остается жить и работать в России. Поговаривали, что такой позиции она придерживалась через мужа-россиянина. Однако с ним она развелась, но так и осталась в РФ.

Напомним, ряд артистов из Украины во время полномасштабной войны предали родную страну и выбрали РФ. К таковым относится и певица Лолита. Правда, исполнительнице несладко живется в России. Недавно в Сети появилось видео, как Лолита убегала со сцены во время атаки дронов.

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