"Є речі, після яких не повернутися": Задніпровський висловився про зрадницю Безрук, яка живе в РФ

Назар Задніпровський та Галина Безрук

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Український актор Назар Задніпровський висловився про колишню колегу Галину Безрук, яка обрала бік Росії та залишилась там жити.

Галина Безрук жила в РФ, а також працювала там. З початком повномасштабної війни вона закрила очі на злочини окупантів на українських землях та обрала Росію. Назар Задніпровський, який знімався з нею в одному з серіалів, в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що Галина Безрук розлучилась з чоловіком-росіянином, знайшла нового та вже встигла народити доньку. Щоправда, це йому розповідали. Сам актор за життям колишньої колеги не стежить.

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Назар Задніпровський говорить, що вже давно поставив крапку в їхньому спілкуванні. Жодного відновлення дружби вже не буде. Як говорить артист, є речі, після яких неможливо щось повернути так, як було. Позиція Галини Безрук щодо війни та Росії — приклад цього.

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Віталіна Біблів, Назар Задніпровський та Галина Безрук

«Мені хтось розповідав, що вона розлучилася, народила другу доньку. Але ми з нею не спілкуємося, тому якихось привітань чи особистих повідомлень не було. Я бажаю, звичайно, усього найкращого її дітям. Але наші дороги розійшлися. Є речі, після яких уже не виходить повернутися до колишнього спілкування», — прокоментував актор.

Зазначимо, Галина Безрук замовчує війну в Україні та залишається жити й працювати в Росії. Подейкували, що такої позиції вона дотримувалась через чоловіка-росіянина. Однак з ним вона розлучилась, але так і залишилась в РФ.

Нагадаємо, низка артистів з України під час повномасштабної війни зрадили рідну країну та обрали РФ. До таких відноситься й співачка Лоліта. Щоправда, виконавиці несолодко живеться в Росії. Нещодавно у Мережі з’явилось відео, як Лоліта тікала зі сцени під час атаки дронів.

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