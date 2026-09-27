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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
683
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2 хв

"Є речі, після яких не повернутися": Задніпровський висловився про зрадницю Безрук, яка живе в РФ

Актор вже давно поставив крапку в їхньому спілкуванні.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Назар Задніпровський та Галина Безрук

Назар Задніпровський та Галина Безрук

Український актор Назар Задніпровський висловився про колишню колегу Галину Безрук, яка обрала бік Росії та залишилась там жити.

Галина Безрук жила в РФ, а також працювала там. З початком повномасштабної війни вона закрила очі на злочини окупантів на українських землях та обрала Росію. Назар Задніпровський, який знімався з нею в одному з серіалів, в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що Галина Безрук розлучилась з чоловіком-росіянином, знайшла нового та вже встигла народити доньку. Щоправда, це йому розповідали. Сам актор за життям колишньої колеги не стежить.

Назар Задніпровський говорить, що вже давно поставив крапку в їхньому спілкуванні. Жодного відновлення дружби вже не буде. Як говорить артист, є речі, після яких неможливо щось повернути так, як було. Позиція Галини Безрук щодо війни та Росії — приклад цього.

Віталіна Біблів, Назар Задніпровський та Галина Безрук

Віталіна Біблів, Назар Задніпровський та Галина Безрук

«Мені хтось розповідав, що вона розлучилася, народила другу доньку. Але ми з нею не спілкуємося, тому якихось привітань чи особистих повідомлень не було. Я бажаю, звичайно, усього найкращого її дітям. Але наші дороги розійшлися. Є речі, після яких уже не виходить повернутися до колишнього спілкування», — прокоментував актор.

Зазначимо, Галина Безрук замовчує війну в Україні та залишається жити й працювати в Росії. Подейкували, що такої позиції вона дотримувалась через чоловіка-росіянина. Однак з ним вона розлучилась, але так і залишилась в РФ.

Нагадаємо, низка артистів з України під час повномасштабної війни зрадили рідну країну та обрали РФ. До таких відноситься й співачка Лоліта. Щоправда, виконавиці несолодко живеться в Росії. Нещодавно у Мережі з’явилось відео, як Лоліта тікала зі сцени під час атаки дронів.

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