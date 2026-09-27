У Петера Мадяра кинули яйцем під час промови: що сталося з нападником

У Петера Мадяра жбурнули яйцем / © Associated Press

Реклама

Під час робочої поїздки до Сольнока прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр став об’єктом чергової провокації: у нього спробували поцілити яйцем. Утім, нападник виявився не надто влучним — яйце до своєї цілі так і не долетіло.

Про це повідомляє угорське видання HVG.

Реклама

Прем’єра Угорщини знову атакували: у нього жбурнули яйцем

На інцидент політик відреагував одразу з трибуни. Він закликав провокаторів утриматися від дій, які можуть зашкодити оточенню, оскільки серед присутніх на заході було чимало дітей та людей похилого віку.

Реклама

«Якщо хочете облити мене — спокійно приходьте сюди, жодних проблем. Але цивільних, дітей і літніх людей нічим не обливайте», — сказав Петер Мадяр.

Згодом політик з гумором прокоментував невдалу спробу нападу і, іронічно відповівши на дії зловмисника, заявив, що яйця — доволі недешеві.

Також він додав, що нападник виявився не надто вправним, адже не влучив.

Чоловіка, який кинув яйце, майже одразу затримала поліція. Його силою скрутили та поклали на землю через опір при затриманні.

Реклама

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів про мотиви свого вчинку, затриманий лише з докором промовив, що шкодує, що не влучив Мадяру у голову.

У своєму Facebook політик оприлюднив кадри інциденту та поділився думками щодо дій нападників. За його словами, він цілком розуміє розчарування прибічників «Фідес», адже для багатьох із них стало очевидним: попередній уряд тривалий час говорив їм неправду та просто кинув напризволяще.

Водночас політик звернувся до угорців із закликом утриматися від подібних дій, не використовувати продукти дарма та ставитися з повагою як до своїх співвітчизників, так і до рідної країни.

«Яйце — це смачна їжа. Пропоную, якщо залишки „Фідес“ вже вирішили кидати в людей, то нехай спочатку потренуються з маленьким м’ячиком. Сьогоднішній результат — два до нуля».

Реклама

Як ще нещодавно принизили Петера Мадяра

Нагадаємо, в Угорщині на Святі врожаю в Сексарді стався інцидент за участю політика Петера Мадяра — його облили вином. Курйозний випадок стався після поїздки політика до міста Печ, куди його запросили місцеві жителі.

Мадяр оприлюднив відео події у соцмережах та закликав його поширювати. На кадрах видно, як чоловік робить ковток із келиха і з близької відстані виливає решту рідини в бік політика. Нападника негайно вивів з місця події охоронець, а Мадяр продовжив спілкуватися та фотографуватися з людьми.

Політик емоційно відреагував на подію, назвавши нападника колишнім прибічником Орбана, який напився до стану оманливої хоробрості. За словами Мадяра, чоловікові забракло сміливості підійти ближче, а чудове вино пропало даремно.

Це вже не перший подібний випадок щодо політика. Раніше біля Західного вокзалу, коли він прямував на спільний брифінг із Давідом Вітезі, у нього плюнули. Тоді Мадяр сприйняв ситуацію спокійно та заявив, що не вважає Угорщину небезпечною країною.

Новини партнерів

Новини партнерів