«Сміливості забракло підійти»: Петера Мадяра облили вином на святі в Угорщині (відео)

Петера Мадяра облили вином / © Associated Press

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В Угорщині стався прикрий випадок за участю прем’єр-міністра країни Петера Мадяра — його облили вином. Курйозний випадок відбувся у Сексарді на Свято врожаю, куди політика запросили після поїздки до міста Печ. Сам прем’єр-міністр оприлюднив відео інциденту і закликав поширювати його.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

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Петера Мадяра облили вином на святі: хто це зробив і навіщо

Мадяр оприлюднив відео, на якому видно, як чоловік робить ковток із келиха і з близької відстані виливає рідину в бік очільника уряду.

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Нападника негайно вивів з місця події охоронець, а політик продовжив розмову з працівниками закладу.

Мадяр відреагував на подію вкрай емоційно.

«Один із колишніх прибічників Орбана напився до стану оманливої хоробрості. Дорогою додому з Печа ми на запрошення місцевих жителів завітали на свято збору врожаю в Сексарді. Цього „пана“, вочевидь, добряче дратувало, що всі навколо гарно проводять час, а ми спілкуємося й фотографуємося із сотнями людей», — пише прем’єр Угорщини.

Він написав, що чоловікові забракло сміливості підійти ближче, а чудове вино пропало даремно.

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Це вже не перший подібний випадок у бік політика. Раніше щодо нього здійснювали схожу провокацію біля Західного вокзалу, коли він прямував на спільний брифінг із Давідом Вітезі — тоді в нього плюнули.

Тоді Мадяр сприйняв ситуацію спокійно і сказав, що не вважає Угорщину небезпечною країною.

Угорщина: останні новини

Нагадаємо, Угорщина ухвалила рішення вислати з країни 10 російських дипломатів. За дорученням заступниці прем’єр-міністра Угорщини Аніти Орбан, керівник МЗС уже поінформував про це посла РФ у Будапешті та закликав росіян залишити територію держави через порушення норм Віденської конвенції.

Причиною вислання стала діяльність дипломатів, яку угорські сили безпеки визнали неприпустимою. Аніта Орбан наголосила, що це рішення спрямоване на захист безпеки та суверенітету Угорщини, проте воно не означає розриву дипломатичних відносин з РФ. Країна має намір продовжувати необхідний діалог, заснований на взаємній повазі та дотриманні правил.

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