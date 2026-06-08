Напад у McDonald’s: 20-річного працівника облили розпеченою олією

Напад у McDonald’s

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У Каліфорнії працівник McDonald’s опинився в реанімації, бо колега облив його розпеченою олією. Випадок трапився у Юба-Сіті, штат Каліфорнія. Звичайна робоча зміна закінчилася трагедією.

Історією поділилися LadBible.

Працівник McDonald’s опинився в реанімації

20-річний Джейкоб Сміт дістав важкі опіки другого ступеня — уражено 22% поверхні тіла. Зараз хлопець перебуває під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії. Інцидент стався 30 травня, проте деталі розслідування та шокувальні подробиці від родини потерпілого з’явилися лише зараз.

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За словами матері постраждалого, Ембер Сміт, усе відбулося зненацька, коли її син перебував у службовому приміщенні.

«Він зайшов до офісу, щоб перерахувати виторг. Раптом боковим зором помітив якийсь рух, повернувся — і в цю ж саме мить на нього виплеснули гарячу олію», — поділилася жінка.

Опіки виявилися вкрай важкими. Постраждали обличчя, шия, спина та права рука хлопця. Мати хлопця додала, що він страждає від сильного болю, який не вдається втамувати знеболювальними.

У поліції Юба-Сіті повідомили, що кривдником виявився колега Джейкоба. Одразу після скоєного він утік з місця злочину. Проте невдовзі правоохоронці округу Саттер затримали підозрюваного. Наразі він перебуває під вартою, йому висунуто звинувачення за кількома статтями. Що стало мотивом — наразі з’ясовують слідчі.

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Мати потерпілого хлопця вимагає справедливості.

«Я не тримаю на нього зла у звичному розумінні, але хочу, щоб він отримав реальний термін і повністю відбув покарання. Він повинен усвідомити, що саме скоїв, і відчути відповідальність за той пекельний біль, на який прирік мого сина», — каже Ембер.

Власник франшизи McDonald’s Джон Кук прокоментував інцидент. Він розповів, що сильно шокований тим, що сталося. Він запевнив, що адміністрація закладу повністю співпрацює зі слідством і наразі робить усе можливе, аби підтримати Джейкоба та допомогти йому пройти тривалий процес реабілітації.

Хлопця, який облив Джейкоба розпеченою олією, звільнили. Після інциденту сім’я створила сторінку на GoFundMe, щоб допомогти Джейкобу в одужанні. В оновленні про збір коштів Джейкоб подякував своїм друзям та сім’ї за підтримку.

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«Я не сумую і не злюся, і біль не завдає мені горя, тому що я знаю, що він необхідний для зцілення. Я такий вдячний усім», — написав хлопець.

Дівчину, яка п’ять разів на день їла в «Макдональдсі», не впізнали після схуднення

Нагадаємо, 24-річна Джилліан Чемп зі США, яка з підліткового віку страждала на розлад харчової поведінки, зуміла схуднути на майже 60 кілограмів. Через постійне переїдання фастфудом і солодощами на 5 000 калорій щодня її вага досягла 127 кг.

Жінка витрачала сотні доларів на доставку їжі та ховала порожні обгортки від свого нареченого. Через надмірну вагу вона страждала від болю в спині та ногах, ледве рухалася і соромилася фотографуватися.

Переломний момент настав, коли Джилліан вирішила змінити своє життя, побачивши власне відображення у дзеркалі. Вона зменшила порції, почала вивчати дієтологію, перейшла на низькокалорійні білкові страви та додала до розпорядку дня фізичні вправи, зокрема аквааеробіку та походи.

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Завдяки цьому її вага знизилася до 70 кг, а після операції з видалення зайвої шкіри за 22 тисячі доларів вона скинула ще 4,5 кг.

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