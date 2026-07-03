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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1002
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Миколу Тищенка закидали помідорами на вулиці Києва: хто атакував нардепа

Народний депутат Микола Тищенко став жертвою «помідорної атаки» і спробував наздогнати свого кривдника.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Микола Тищенко

Нардеп Микола Тищенко / © скриншот з відео

Народного депутата Миколу Тищенка, якому висунуто звинувачення у корупційних злочинах, закидали помідорами на вулиці Києва одразу після засідання Вищого антикорупційного суду.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував, зокрема, радник міністра оборони Сергій Стерненко.

На опублікованих кадрах видно, як молодий чоловік провокує нардепа на активні дії, одночасно кидаючи в нього помідори.

Тищенку вдалося ухилитися від «снарядів», проте у відповідь на провокацію він почав викликати нападника на бійку, а згодом спробував його наздогнати. Втім, спроба виявилася невдалою — той виявився прудкішим.

Згодом з’ясувалося, що помідорами в Тищенка кидав ветеран російсько-української війни Віктор Лахно з позивним «Лелека». Захисник «Азовсталі» сам виклав відео інциденту на своїй сторінці в Instagram, підписавши його фразою «давай-давай, не обіжайся».

Це вже не перша подібна акція Лахна проти представників влади.

Раніше «азовець», який перебував у російському полоні, а нині займається громадською діяльністю, кинув два яйця в колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, коли той також ішов вулицею Києва після засідання Вищого антикорупційного суду. Влучити в експосадовця йому тоді так само не вдалося.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 3 липня розглянув клопотання САП щодо запобіжного заходу народному депутату Миколі Тищенку. Перед засіданням політик заявив про нібито сфальсифіковану справу та відкинув усі обвинувачення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1002
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