У Кремлі готують нову провокацію?: Туск виступив із тривожним попередженням

Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі місяці можуть стати критичними для безпеки Європи. За його словами, Польща вже готується до різних сценаріїв, а союзники повідомляють про можливі провокації з боку Росії.

Про це він сказав виступаючи у Варшаві.

Туск наголосив, що польська влада активно готується до можливих загроз.

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«Польща дуже інтенсивно готується до різних сценаріїв. Я не маю наміру нікого лякати, але найближчі місяці — не в останню чергу через дещо змінний характер війни в Україні — можуть виявитися справді критичними», — заявив глава польського уряду.

Він також зазначив, що найбільше занепокоєння нині відчувається у країнах Балтії.

Що сказав Туск про загрозу Росії

Прем’єр Польщі фактично підтвердив інформацію, яка раніше з’явилася у ЗМІ, про можливу підготовку Росією збройної провокації проти однієї з держав східного флангу НАТО.

Водночас Туск закликав не піддаватися паніці, але й не ігнорувати потенційну небезпеку.

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За його словами, сигнали щодо можливих ризиків надходять не лише від польських служб, а й від союзників по НАТО.

Ймовірний напад РФ на країни НАТО — що відомо

Нагадаємо, США попередили, що Росія планує провокацію на території Польщі. За даними The Telegraph, це можуть бути удари дронами або ракетами по критичній інфраструктурі, імітація повітряних атак чи навіть невелике наземне вторгнення російських або білоруських військових. Провокації очікують за кілька місяців.

Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза для країн НАТО з боку Росії стане реальністю не через роки, а через кілька найближчих місяців.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, додав, що хоча сьогодні у Москви немає ресурсів для повномасштабної війни проти Європи, не можна відкидати, що до 2028 року вони можуть з’явитися. Це стане можливим, якщо в Росії проведуть мобілізацію.

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