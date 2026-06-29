Путін не змінить свою думку: ексгенсек НАТО зробив тривожну заяву про війну

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

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Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сумніви, що диктатор РФ Володимир Путін змінить своє попереднє рішення і добровільно завершить війну в Україні.

Про це сказав колишній генсек в інтерв’ю Welt.

На його думку, Путін, попри невдачі на полю бою та втрати, хоче контролювати Україну і навряд чи він «змінить свою думку».

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«Він, як і раніше, не контролює Донбас, а Україна як ніколи близька до Європи. Фінляндія та Швеція вступили до НАТО внаслідок вторгнення. Тому Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей, хоча Росія платить за це високу ціну. Україні вдалося не тільки звільнити частину своєї території та зупинити подальше просування Росії, а й завдати Росії серйозного удару», — сказав він.

Втім, Столтенберг припускає, що в якийсь момент Путін може зрозуміти, що програє, і йому доведеться сісти за стіл переговорів із Україною.

Путін зробив нові заяви про війну

Очільник Кремля Путін зробив різку заяву про переговори з Україною. Він заявив, що Росія нібито не дозволить Україні «нав’язати свої умови» для переговорів. За його логікою, будь-який варіант, який дає шанс ЗСУ перегрупуватися, автоматично стає неприйнятним.

Також він четвертий рік підряд говорить про «остаточне звільнення Донбасу» та інші стратегічні плани «СВО». Ба більше, він назвав українські території «Новоросією».

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