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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

Відома українська співачка просто на відпочинку потрапила до лікарні: що сталося

Lida Lee показалась у лікарні. Виконавиця пояснила, що з нею сталося.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Lida Lee

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Відома українська співачка Lida Lee, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, просто на відпочинку потрапила до лікарні.

Про це артистка розповіла в Instagram-stories. Виконавиця опублікувала фото, де вона зображена у лікарняній палаті. Поруч зі співачкою були лікарі, які надавали їй медичну допомогу.

Як виявилося, Lida Lee травмувала ногу. Сталося це, коли вони прогулювалась. Артистка йшла кам’янистою доріжкою без взуття та невдало зробила крок.

Lida Lee у лікарні / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee у лікарні / © instagram.com/lidalee_official

«Не знаю, хто зглазив мене останнім часом, але це вже не смішно… За годину „до“. Нагадування, що по каменях краще ходити у взутті», — жартує артистка.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Підписники активно почали підтримувати Lida Lee та запитувати, чи все гаразд. Співачка запевнила, що нічого серйозного не сталося, а це лише маленькі, але неприємні пригоди.

«Дякую усім, хто пише. Все добре, просто маленькі, не дуже приємні пригоди. Нічого серйозного», — запевнила виконавиця.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Нагадаємо, вже тривалий час Lida Lee перебуває в стосунках із шоуменом Даніелем Салемом. Нещодавно ведучий розкрив таємницю їхнього роману і розсекретив миле прізвисько артистки.

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