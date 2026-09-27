Відома українська співачка просто на відпочинку потрапила до лікарні: що сталося

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

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Відома українська співачка Lida Lee, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, просто на відпочинку потрапила до лікарні.

Про це артистка розповіла в Instagram-stories. Виконавиця опублікувала фото, де вона зображена у лікарняній палаті. Поруч зі співачкою були лікарі, які надавали їй медичну допомогу.

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Як виявилося, Lida Lee травмувала ногу. Сталося це, коли вони прогулювалась. Артистка йшла кам’янистою доріжкою без взуття та невдало зробила крок.

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Lida Lee у лікарні / © instagram.com/lidalee_official

«Не знаю, хто зглазив мене останнім часом, але це вже не смішно… За годину „до“. Нагадування, що по каменях краще ходити у взутті», — жартує артистка.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Підписники активно почали підтримувати Lida Lee та запитувати, чи все гаразд. Співачка запевнила, що нічого серйозного не сталося, а це лише маленькі, але неприємні пригоди.

«Дякую усім, хто пише. Все добре, просто маленькі, не дуже приємні пригоди. Нічого серйозного», — запевнила виконавиця.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Нагадаємо, вже тривалий час Lida Lee перебуває в стосунках із шоуменом Даніелем Салемом. Нещодавно ведучий розкрив таємницю їхнього роману і розсекретив миле прізвисько артистки.

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