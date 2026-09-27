ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3864
Час на прочитання
1 хв

"Ми казали, як усе буде": Буданов відреагував на заяву Путіна про російськомовних

Кирило Буданов відреагував на заяви Володимира Путіна про нібито порушення прав російськомовних у країнах Балтії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
"Ми казали, як усе буде": Буданов відреагував на заяву Путіна про російськомовних

Кирило Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито порушення прав російськомовного населення в Європі.

Про це Буданов сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Загальнонаціональної премії «Золоті руки».

Раніше Путін заявив, що Росія нібито фіксує «порушення прав російськомовного населення» у країнах Балтії. Водночас глава Кремля запевняв, що Москва не готується до бойових дій проти Європи та не має таких планів.

«Ми ще два роки тому казали, як все буде розвиватись», — зазначив Буданов, реагуючи на ці заяви.

Нагадаємо, політичний експерт Вадим Денисенко зазначив, що днями російський президент Володимир Путін змінив риторику. Тепер це вже не той «переляканий Путін зразка 9 травня», а жорсткий і самовпевнений диктатор, який знову відчуває силу.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie