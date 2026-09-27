"Ми казали, як усе буде": Буданов відреагував на заяву Путіна про російськомовних

Кирило Буданов

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито порушення прав російськомовного населення в Європі.

Про це Буданов сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Загальнонаціональної премії «Золоті руки».

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Раніше Путін заявив, що Росія нібито фіксує «порушення прав російськомовного населення» у країнах Балтії. Водночас глава Кремля запевняв, що Москва не готується до бойових дій проти Європи та не має таких планів.

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«Ми ще два роки тому казали, як все буде розвиватись», — зазначив Буданов, реагуючи на ці заяви.

Нагадаємо, політичний експерт Вадим Денисенко зазначив, що днями російський президент Володимир Путін змінив риторику. Тепер це вже не той «переляканий Путін зразка 9 травня», а жорсткий і самовпевнений диктатор, який знову відчуває силу.

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