Швейцарія проводить історичний референдум щодо свого нейтралітету: як результати вплинуть на Україну та Росію

Швейцарія розпочала референдум, який може зруйнувати санкційний тиск на Росію / © Associated Press

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У неділю, 27 вересня, швейцарські виборці вирішують на референдумі долю політичної ініціативи правоконсервативних сил щодо закріплення жорсткішого розуміння нейтральності. Головним питанням національного голосування стала пропозиція заборонити країні запроваджувати економічні обмеження проти держав, що ведуть війну.

Про можливі наслідки цих політичних змін для України пише Deutsche Welle.

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Заборона на санкції та союзи

Ініціатива «Збереження швейцарського нейтралітету» передбачає внесення до конституції положення про постійний збройний нейтралітет і відмову від участі у конфліктах третіх держав. У разі схвалення документа влада не зможе приєднуватися до західних санкцій проти Росії, за винятком обов’язкових заходів Ради Безпеки ООН.

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«Ініціатива також пропонує заборонити Швейцарії вступати у військові чи оборонні союзи та співпрацювати з ними, крім випадків безпосереднього нападу», — зазначають автори публікації.

Реакція швейцарського уряду

Федеральна рада та парламент категорично виступають проти запропонованих змін, оскільки вони суттєво обмежать спроможність держави реагувати на глобальні виклики. Як зазначає Reuters, посадовці переконані, що чинне законодавство вже повною мірою закріплює статус їхньої країни на міжнародній арені.

«Швейцарія була нейтральною, і вона неодмінно залишатиметься нейтральною», — запевнив міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.

Урядовці вважають, що жорсткі обмеження серйозно зменшать простір для маневру та безпекової співпраці з іноземними державами. Взаємодія буде дозволена лише після фактичного збройного нападу, що зробить неможливою будь-яку попередню підготовку.

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«Той, хто чекає до настання кризи, перш ніж виявити готовність до співпраці, запізнюється», — додав керівник швейцарського дипломатичного відомства.

Ефективність санкцій проти Росії

Цей суперечливий референдум став прямою реакцією частини суспільства на рішення уряду підтримати масштабні санкції Європейського Союзу. За даними Swissinfo, Швейцарія заморозила понад вісім мільярдів франків російських активів та приєдналася до десятків пакетів обмежень.

«До початку війни близько 75 відсотків торгівлі російським вугіллям проходило саме через Швейцарію», — наголошують економічні експерти.

Водночас уряд відкидає критику міжнародних партнерів щодо недостатнього контролю за дотриманням запроваджених антиросійських санкцій. Для посилення моніторингу нещодавно створили спеціалізований слідчий підрозділ, який перевіряє дотримання ембарго на нафту та фіксує підозрілі операції.

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«Ефективне та бездоганне впровадження санкцій проти Росії залишається абсолютним пріоритетом для нашої влади», — підкреслив речник державного секретаріату економіки Фабіан Маєнфіш.

Експерти визнають, що російська економіка не зазнала миттєвого краху завдяки переорієнтації експорту на ринки Китаю та Індії. Однак санкції працюють у довгостроковій перспективі, обмежуючи доступ Москви до критично важливих західних технологій і фінансових ринків.

«Якщо російський режим почне давати тріщини, скасування санкцій зможе стати серйозним предметом торгу в будь-яких майбутніх переговорах», — переконаний фінансовий експерт Роберт Бахманн.

Швейцарія та Україна — останні новини

Швейцарія намагається зберігати статус нейтральної держави та відігравати активнішу роль у питаннях безпеки. Під час зустрічі у Женеві президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Швейцарії посилення української ППО, санкційний тиск на Росію та подальшу підтримку України в енергетичній сфері.

Разом з тим для самої Швейцарії війна Росії проти України стала приводом переглянути окремі підходи до безпеки та нейтралітету. Зокрема, країна продовжила захист для українців, залишивши статус S для більшості громадян України щонайменше до 2028 року, але при цьому змінивши правила його отримання для окремих категорій.

Питання санкцій проти Росії залишається частиною ширшої європейської дискусії про ефективність обмежень та готовність держав підтримувати їх надалі. ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти РФ, однак під час переговорів окремі країни домагалися пом’якшення або вилучення деяких положень. На цьому тлі рішення Швейцарії щодо власної санкційної політики може мати значення не лише для її відносин із Росією, а й для загальної європейської системи обмежень.

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