Автобус із туристами перекинувся на гірській дорозі: є загиблі та десятки поранених

Аварія в Альпах. / © Associated Press

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Туристичний автобус перекинувся на гірській дорозі у Швейцарських Альпах. Щонайменше п’ятеро людей загинули, 40 — отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press і Sky News.

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За даними поліції, у салоні перебувало 48 пасажирів. Речниця голландської асоціації туристичної галузі повідомила, що пасажири були громадянами Нідерландів.

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Аварія сталася вдень 11 вересня між селами Суш та Цернец в альпійському кантоні Граубюнден, що на сході Швейцарії. Зазначається, що нідерландський туристичний автобус врізався в захисний бар’єр на узбіччі дороги та перекинувся. На момент ДТП на дорозі інших транспортних засобів не було.

На фотографіях з місця події, що з’явилися у Мережі, видно перевернутий набік автобус, оточений гелікоптерами та машинами екстрених служб.

Президент Швейцарії Гі Пармелін пообіцяв, що швейцарська влада забезпечить «всебічне та ретельне розслідування» цієї справи.

Як повідомлялося, на півночі Франції пасажирський потяг зійшов із рейок після зіткнення з невідомим предметом. Залізничний оператор SNCF заявив, що наразі триває розслідування причин аварії. Внаслідок аварії постраждали 44 людини. Одного з постраждалих у критичному стані евакуювали гелікоптером.

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