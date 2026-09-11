Підліток три дні боровся за життя у крижаному морі: що з ним трапилося

Море

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У холодному Беринговому морі поблизу Аляски рибальське судно врятувало 15-річного хлопця, який майже три дні провів на вершині перекинутого човна. Двоє його родичів, які перебували з ним на борту, загинули.

Про це повідомляє South China Morning Post (SCMP) із посиланням на дані Берегової охорони США.

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Трагедія сталася поблизу острова Святого Лаврентія — віддаленої території Аляски, розташованої ближче до Росії, ніж до материкової частини США. Група з трьох осіб вирушила в море у п’ятницю та планувала повернутися в неділю вранці.

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Коли люди не повернулися вчасно, рідні забили на сполох. У понеділок уранці берегова охорона залучила літаки та гелікоптери й розпочала пошуки. Імена підлітка та загиблих посадовці поки не розголошують.

У понеділок уранці берегова охорона помітила підлітка з повітря та скинула йому пліт із припасами. Потім координати передали рибальському судну Northwest Explorer, яке було поруч.

На відео порятунку видно хлопця в яскраво-жовтій куртці, який стояв на колінах на днищі перекинутого човна. Рибалки кинули йому мотузку, підтягнули плавзасіб і затягнули підлітка на борт у рятувальному кошику.

За даними Берегової охорони, на момент порятунку підліток мав симптоми переохолодження. Екіпаж рибальського судна надав йому першу допомогу, обгорнувши ковдрами та використавши гарячі компреси.

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Капітан рибальського судна Адам Вайт у коментарі телеканалу KTUU-TV поділився деталями про стан хлопця та долю його супутників. Він назвав підлітка дуже міцним.

«Крізь цокання зубів він згадав, що його брат все ще під човном. А потім він сказав, що попередньої ночі, перед нашим порятунком, його двоюрідний брат втік», — сказав Вайт.

Тіла його брата та двоюрідного брата знайшли й дістали з води вже після порятунку хлопця.

Нагадаємо, коротка риболовля обернулася вісьмома днями дрейфу у відкритому морі. Рибалка залишився без їжі та води, а його човен віднесло майже на 480 км від узбережжя.

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