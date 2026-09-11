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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: британська акторка у прозорій сукні з’явилася на прем’єрі телесеріалу
32-річна Герміона Корфілд відвертим вбранням привернула увагу.
Британська акторка Герміона Корфілд відвідала прем’єру телесеріалу Outlander: Blood of My Blood, яка відбулася у Сіднеї. У проєкті вона зіграла Джулію Морістон — матір головної героїні «Чужоземки» Клер Фрейзер.
Для свого виходу зірка обрала прозору чорну сукню, під якою не було бюстгальтера. Верх вбрання був прикрашений глибоким V-подібним декольте з мереживною облямівкою, яке майже сягало талії.
Сукня мала коротку непрозору основу, поверх якої спадала напівпрозора спідниця довжини міді з широкою мереживною смугою на подолі. Лук доповнювали вкорочений жакет з довгими рукавами і довгий шлейф, який тягнувся червоною доріжкою.
Контрастним акцентом аутфіту стали білі гостроносі туфлі на високих підборах, прикрашені ремінцями й металевими шипами.
У Герміони була гарна зачіска з локонами у стилі старого Голлівуду і вечірній макіяж із червоною помадою. Вуха вона прикрасила розкішними масивними сережками з камінням і намистинами.