У срібній сукні, розшитій лелітками і бісером: гламурна Періс Гілтон продемонструвала струнку фігуру

Періс Гілтон / © Associated Press

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Періс Гілтон у гламурному аутфіті завітала на щорічний благодійний вечір Caring for Women Dinner, організований Фондом Kering. Захід відбувся у ресторані The Pool у Нью-Йорку.

Знаменитість сяяла у розкішній срібній сукні Gucci. Вбрання мало приталений силует, довгі рукави, високу горловину і спідницю до підлоги.

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Періс Гілтон / © Associated Press

Сукня була повністю розшита лелітками і бісером, які виблискували під спалахами фотокамер. Вбрання ефектно підкреслило струнку фігуру Періс.

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Періс Гілтон / © Associated Press

Лук Гілтон доповнила сріблястою сумкою-клатчем, інкрустованим кристилами, із застібкою і металевою ручкою. Також вона взула класичні чорні туфлі на високих шпильках.

На ній були довгі діамантові сережки і каблучка з великим діамантом. Її довге платинове волосся було ідеально вирівняне та укладене з проділом посередині. Макіяж знаменитості складався з пишних вій, темно-бежевих тіней, рожевих рум’ян і глянцевої помади ніжного відтінку. Французький манікюр завершив аутфіт Періс.

Періс Гілтон / © Associated Press

Гілтон також сфотографувалася з актором Колманом Домінго, який обійняв її за талію.

Періс Гілтон і Колман Домінго / © Associated Press

Нагадаємо, Періс Гілтон та її сестра Нікі позували в гарних образах під час відпочинку у Греції.

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