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- Шоу-бізнес
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У срібній сукні, розшитій лелітками і бісером: гламурна Періс Гілтон продемонструвала струнку фігуру
45-річна світська левиця з’явилася на заході у Нью-Йорку в ефектному образі, який виблискував під спалахами фотокамер.
Періс Гілтон у гламурному аутфіті завітала на щорічний благодійний вечір Caring for Women Dinner, організований Фондом Kering. Захід відбувся у ресторані The Pool у Нью-Йорку.
Знаменитість сяяла у розкішній срібній сукні Gucci. Вбрання мало приталений силует, довгі рукави, високу горловину і спідницю до підлоги.
Сукня була повністю розшита лелітками і бісером, які виблискували під спалахами фотокамер. Вбрання ефектно підкреслило струнку фігуру Періс.
Лук Гілтон доповнила сріблястою сумкою-клатчем, інкрустованим кристилами, із застібкою і металевою ручкою. Також вона взула класичні чорні туфлі на високих шпильках.
На ній були довгі діамантові сережки і каблучка з великим діамантом. Її довге платинове волосся було ідеально вирівняне та укладене з проділом посередині. Макіяж знаменитості складався з пишних вій, темно-бежевих тіней, рожевих рум’ян і глянцевої помади ніжного відтінку. Французький манікюр завершив аутфіт Періс.
Гілтон також сфотографувалася з актором Колманом Домінго, який обійняв її за талію.
Нагадаємо, Періс Гілтон та її сестра Нікі позували в гарних образах під час відпочинку у Греції.