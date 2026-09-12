Британка рік приймала гостю з Китаю, а потім дізналася, що та могла бути шпигункою / © www.freepik.com/free-photo

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Мелані Кейбл-Александер, яка перетворила власний будинок у Великій Британії на готель типу «ліжко та сніданок», розповіла про найдивніших гостей за роки роботи. Серед них була заможна китаянка, яка оселилася у неї майже на рік, багато фотографувала, зокрема об’єкти інфраструктури, а згодом знайомий господині припустив, що жінка могла бути шпигункою.

Про незвичайний досвід Кейбл-Александер розповіла у своїй колонці для Daily Mail, згадуючи, як робота господинею гостьового будинку змінила її життя.

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Раніше британка працювала редакторкою рубрики про подорожі в журналі Country Life та писала про п’ятизіркові готелі. Після переїзду до містечка Касл-Кері вона почала здавати кімнати, щоб оплачувати рахунки, а згодом разом із чоловіком Мартіном відкрила повноцінний гостьовий будинок.

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Однією з найбільш незвичайних постоялиць стала китаянка, яка приїхала незадовго до пандемії COVID-19. За словами господині, жінка не розмовляла англійською, була заможною, носила дорогий одяг і нібито шукала міжнародну школу для маленької доньки. Спочатку вона платила 100 фунтів стерлінгів за ніч, однак через пандемію залишилася приблизно на рік. Під час карантину господарі брали з неї гроші лише за харчування та комунальні витрати.

Постоялиця багато подорожувала околицями та постійно фотографувала. Кейбл-Александер стверджує, що до її об’єктива потрапляли не лише туристичні місця, будинки та собори, а й військово-морська авіабаза, залізнична станція та штаб-квартира поліції округу.

Згодом стосунки між жінкою та господарями погіршилися, і після сварки вона виїхала. Пізніше подружжя розповіло про її поведінку знайомому, який, за словами британки, мав контакти зі службами безпеки. Той припустив, що їхня гостя «майже напевно» могла бути китайською шпигункою.

За роки роботи британці довелося зіткнутися і з іншими курйозами. Одна родина з 11 людей приїхала, забронювавши лише одну кімнату, а четверо молодих жінок відмовлялися платити за два заброньовані номери, оскільки вирішили спати разом в одному ліжку. Інша пара вимагала знижку у 50%, погрожуючи залишити негативний відгук.

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Серед гостей траплялися й відомі люди. Якось у будинку зупинилася жінка, обличчя якої здавалося господині дуже знайомим. Лише перед від’їздом Кейбл-Александер запитала її, чи казав хтось, що вона схожа на знамениту британську модель Твіґґі.

Виявилося, що супермодель зареєструвалася під прізвищем після одруження, тому господиня її не впізнала. Ба більше, через брак вільних кімнат Кейбл-Александер віддала Твіґґі власну спальню, а сама разом із чоловіком тієї ночі спала на підлозі у вітальні.

Нагадаємо, у Фінляндії поліція взялася за розслідування смерті 27-річної інфлюенсерки після візиту до клініки пластичної хірургії. Дівчина збиралася зробити ліпосакцію, але знепритомніла ще до операції.

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