Чи може свідомість залишати тіло: експеримент учених дав несподіваний результат

Позатілесний досвід перевірили вчені: що показав експеримент / © ТСН

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Учені вирішили експериментально перевірити людей, які стверджують, що здатні переживати позатілесний досвід і сприймати навколишній світ так, ніби їхня свідомість перебуває поза тілом. Жодному учаснику не вдалося виконати головне завдання, однак двоє несподівано описали те, чого, за умовами експерименту, бачити не мали.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Дослідження провела команда під керівництвом нейробіологині Марини Вайлер з Університету Вірджинії. У ньому взяла участь 21 людина, яка мала досвід подібних станів.

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Експеримент організували одразу в трьох кімнатах. В одній перебував учасник, під’єднаний до ЕЕГ для запису активності мозку. У другій розташувалися дослідники, а в третій — ноутбук із випадково обраним зображенням одного зі 100 об’єктів. Екран повернули до стіни, а двері зачинили.

Навіть самі науковці під час випробування не знали, яке саме зображення з’явилося на ноутбуці. Учасники мали від 60 до 90 хвилин, щоб спробувати сприйняти приховану ціль, розташовану приблизно за сім метрів від них.

Про враження, які могли стосуватися зображення, розповіли 13 із 21 учасника. Водночас лише восьмеро заявили, що пережили саме позатілесний досвід. Решта описували щось на кшталт «внутрішнього бачення».

Описи учасників порівняли зі 100 можливими зображеннями за допомогою штучного інтелекту. Результат виявився негативним: правильні картинки посідали від 16-го до 92-го місця, а загалом точність не перевищувала рівня випадкового вгадування.

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Однак під час експерименту сталося те, чого науковці спочатку взагалі не планували перевіряти. Двоє людей окремо описали розташування та дії дослідників у сусідній закритій кімнаті.

Один учасник розповів про науковця, який сидів ліворуч біля комп’ютера, та іншого дослідника, який перебував далі й читав книжку. Саме так вони розташувалися під час цього сеансу, хоча така конфігурація не була для них звичною.

Інший учасник також описав позиції двох дослідників: одного праворуч, який робив нотатки, та другого ліворуч за комп’ютером. За даними авторів роботи, цей опис теж відповідав реальній ситуації в кімнаті.

Утім, науковці наголошують: ці випадки не можна вважати доказом позатілесного сприйняття. Спостереження були спонтанними, не входили до заздалегідь визначених цілей дослідження та не пройшли статистичної перевірки.

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