Жінка померла на 8 хвилин і повернулася до життя: що вона побачила після смерті

Що відбувається після смерті / © pexels.com

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33-річна американка Бріанна Лафферті стверджує, що отримала власну відповідь після того, як пережила клінічну смерть. За її словами, вона була мертва близько восьми хвилин, однак цей короткий проміжок часу назавжди змінив її ставлення до життя.

Жінка розповідає, що під час навколосмертного досвіду відчула себе відокремленою від фізичного тіла, опинилася у просторі, де начебто не існувало часу, та пережила надзвичайне відчуття спокою. Після повернення до життя Бріанна дійшла висновку, що смерть для неї більше не означає остаточний кінець.

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Рідкісне захворювання і момент, коли «тіло здалося»

Бріанна Лафферті живе у штаті Колорадо у США. Вона страждає на міоклонус-дистонію — рідкісний неврологічний розлад, який, зокрема, може спричиняти мимовільні м’язові скорочення та різкі рухи.

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За словами американки, до критичного моменту вона вже тривалий час боролася із захворюванням та випробувала різні методи лікування.

Її стан погіршився настільки, що одного разу організм, як описує сама Бріанна, просто «здався». Перед цим вона пережила надзвичайно сильне безсоння: протягом чотирьох днів їй практично не вдавалося заснути.

Саме тоді стався епізод, який вона тепер називає одним із найважливіших моментів свого життя. За повідомленнями ЗМІ, Бріанна була клінічно мертва близько восьми хвилин.

Що вона побачила під час клінічної смерті

Бріанна пригадує, що спочатку почула голос, який запитав, чи готова вона. Після цього все занурилося в темряву.

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Проте жінка описує цей стан не як страшний чи болісний. Навпаки, вона стверджує, що відчула надзвичайний спокій і ясність.

За її словами, у певний момент зникло відчуття фізичного тіла. Вона почувалася цілком нерухомою, але водночас — живою та свідомою.

Саме цей досвід, як розповідає Бріанна, змусив її по-іншому поглянути на людське існування. Фізичне життя стало здаватися їй тимчасовим і надзвичайно крихким.

Місце, де не існувало часу

Однією з найдивніших деталей її розповіді стало сприйняття часу.

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Бріанна стверджує, що там, де вона нібито опинилася після відокремлення від тіла, звичного плину часу не було. Події начебто відбувалися одночасно, але при цьому вона відчувала певний порядок.

Вона також розповіла про зустріч із незрозумілими істотами. Американка не може сказати, чи були вони людьми, однак стверджує, що вони здавалися їй дивним чином знайомими.

Ще одне незвичне враження стосувалося самого Всесвіту. За словами Бріанни, під час цього досвіду їй здавалося, що в основі Всесвіту лежать числа.

Незалежно від того, як пояснювати пережите, для самої жінки воно виявилося настільки реальним, що докорінно змінило її світогляд.

Вісім хвилин здалися їй місяцями

Особливо цікавим виявилося сприйняття тривалості цього стану.

У фізичному світі минуло близько восьми хвилин. Бріанні ж після повернення здавалося, ніби її не було набагато довше — майже місяці.

Повернення виявилося непростим. Після пережитого вона провела чотири дні у лікарні та намагалася осмислити те, що сталося.

Відновлення було складним і фізично. За словами Бріанни, їй довелося заново вчитися ходити та розмовляти. Вона також повідомила про тривалі наслідки для здоров’я, зокрема пошкодження гіпофіза, через яке згодом пройшла експериментальне хірургічне лікування мозку.

Чому Бріанна вважає смерть «ілюзією»

Після пережитої клінічної смерті ставлення Бріанни до смерті змінилося.

На її переконання, фізична смерть не обов’язково означає припинення існування свідомості. Вона вважає, що сутність людини лише переходить в іншу форму.

Саме тому Бріанна називає смерть «ілюзією».

Водночас це твердження є її особистим переконанням, сформованим після навколосмертного досвіду, а не науково встановленим фактом.

Для самої Бріанни значно важливішим виявилося те, як пережите змінило її теперішнє життя. Речі, яких вона раніше боялася, втратили над нею колишню владу. А цілі, за якими вона колись гналася, перестали здаватися настільки важливими.

Натомість з’явилося сильне відчуття вдячності за життя та переконання, що вона має певну мету.

Чи справді свідомість може існувати після смерті

Розповіді людей, які пережили клінічну смерть або опинилися на межі життя і смерті, давно привертають увагу не лише широкої публіки, а й науковців.

Такі люди можуть описувати відчуття виходу з власного тіла, незвичайний спокій, спотворення сприйняття часу або яскраві образи.

Однак особисті свідчення про подібні переживання самі по собі не доводять існування потойбічного життя чи свідомості незалежно від мозку.

Для Бріанни Лафферті питання, що відбувається після смерті, однак уже не є суто теоретичним. Вона переконана, що пережила досвід, який показав їй: фізична смерть може бути не кінцем, а переходом.

І хоча наука не дає підстав сприймати таке трактування як доведений факт, вісім хвилин на межі життя і смерті змінили для Бріанни найважливіше — те, як вона проживає кожен день.

Після повернення вона говорить про життя не як про щось гарантоване, а як про крихкий досвід, який варто цінувати, поки він триває.

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