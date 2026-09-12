Может ли сознание покидать тело: эксперимент учёных дал неожиданный результат

Учёные проверили внетелесный опыт: что показал эксперимент / © ТСН

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Учёные решили экспериментально проверить людей, утверждающих, что способны переживать внетелесный опыт и воспринимать окружающий мир так, будто их сознание находится вне тела. Ни одному участнику не удалось выполнить главное задание, однако двое неожиданно описали то, чего, согласно условиям эксперимента, видеть не должны были.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Исследование провела группа под руководством нейробиолога Марины Вайлер из Университета Вирджинии. В нём принял участие 21 человек, у которого был опыт переживания подобных состояний.

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Эксперимент провели сразу в трёх комнатах. В одной находился участник, подключённый к ЭЭГ для регистрации активности мозга. Во второй находились исследователи, а в третьей — ноутбук со случайно выбранным изображением одного из 100 объектов. Экран был повернут к стене, а дверь закрыта.

Даже сами ученые во время эксперимента не знали, какое именно изображение появилось на экране ноутбука. У участников было от 60 до 90 минут, чтобы попытаться разглядеть скрытый объект, расположенный примерно в семи метрах от них.

О впечатлениях, которые могли быть связаны с изображением, рассказали 13 из 21 участника. При этом лишь восемь человек заявили, что пережили именно внетелесный опыт. Остальные описывали нечто вроде «внутреннего видения».

Описания участников сравнили со 100 возможными изображениями с помощью искусственного интеллекта. Результат оказался отрицательным: правильные картинки занимали места с 16-го по 92-е, а в целом точность не превышала уровня случайного угадывания.

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Однако в ходе эксперимента произошло то, что ученые изначально вообще не планировали проверять. Двое людей независимо друг от друга описали расположение и действия исследователей в соседней закрытой комнате.

Один из участников рассказал об учёном, который сидел слева за компьютером, и о другом исследователе, который находился поодаль и читал книгу. Именно так они расположились во время этого сеанса, хотя такая расстановка не была для них привычной.

Другой участник также описал расположение двух исследователей: одного справа, который делал заметки, и второго слева за компьютером. По данным авторов работы, это описание также соответствовало реальной ситуации в комнате.

Впрочем, учёные отмечают: эти случаи нельзя считать доказательством внетелесного восприятия. Наблюдения носили спонтанный характер, не входили в заранее определённые цели исследования и не прошли статистическую проверку.

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