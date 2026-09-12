Екатерине Осадчей – 43: ее муж Горбунов показал, как выглядит ведущая без макияжа и фильтров

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

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Продюсер и ведущий Юрий Горбунов публично поздравил свою жену Екатерину Осадчую.

Ведущая 12 сентября отмечает день рождения. В этом году ей исполняется 43 года. По этому случаю Юрий посвятил возлюбленной пост, где показал именинницу разной. В частности, как она позирует в изысканных образах, так и ее в обычной повседневной жизни без макияжа.

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Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / © instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина Осадчая / © instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина Осадчая / © instagram.com/gorbunovyuriy

Продюсер в своем Instagram также вспомнил совместные поездки с Екатериной и как они наслаждались живописными видами. В то же время похвастался женой как мамой их двух сыновей — 5-летний Иван и 9-летний Даниил также попали в праздничную фотоподборку.

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Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / © instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина Осадчая с детьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

В своем посте Горбунов чувственно обратился к имениннице с искренними поздравлениями: «С Днем рождения, любовь моя! Все, что ты задумала в жизни, обязательно сбудется! Люблю тебя!».

В свою очередь Екатерина в особый день уже поделилась праздничными фото, где задувает свечи на торте и призналась: «Просыпаясь каждое утро, знаю, что жить — это большая ценность».

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно певица Оля Полякова также рассказывала о важном празднике в ее семье — годовщине брака. Артистка поделилась невиданными фото со свадьбы, которая состоялась 22 года назад, и удивила оригинальным образом без фаты.

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