Древнейший известный аллигатор пережил вымирание динозавров: ученые раскрыли, как ему это удалось

Ученые нашли останки древнейшего аллигатора в возрасте 66 миллионов лет / © Pixabay

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Американские палеонтологи обнаружили в центральном Колорадо окаменевшие кости совершенно нового вида рептилий в возрасте около 66 миллионов лет. Открытие позволяет ученым лучше понять эволюцию крокодиловидных и их способность адаптироваться к катастрофическим изменениям климата.

Об этом пишет New Scientist.

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Специалисты идентифицировали уникальную находку как Mandrasuchus milleri, подробно исследовав остатки примерно 15 различных особей этого вида. Это двухметровое существо оказалось самым древним известным представителем семьи аллигаторов, массово размножавшимся вскоре после разрушительного падения астероида и вымирания динозавров.

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Секрет выживания после апокалипсиса

Новый вид древних рептилий напоминал несколько уменьшенную копию современного аллигатора со специфическим строением челюстей. Животное имело острые передние зубы для захвата добычи, а также округлые задние, идеально подходящие для раскалывания панцирей моллюсков. Именно такое всеядность, по мнению ученых, помогло этим хищникам выжить в мире, где привычные пищевые цепи были полностью разрушены.

Пресноводные среды обитания также предоставили этим животным надежное убежище от глобального опустошения на планете. Исследовательница из Денверского музея природы и науки Сэди Шерман отмечает, что такой крупный хищник не просто выживал, а действительно процветал после апокалиптического события.

«Если вы не разборчивы в еде, у вас гораздо больше шансов пережить вымирание, не правда ли?», — подчеркнула ученая.

Уникальные находки палеонтологов

Команда специалистов начала находить первые окаменелости этого вида около десятилетия назад на территории Коррал-Блаффса. С этого времени исследователи собрали сотни костей, зубов и костных пластин, что позволило максимально детально изучить анатомию животного. Микрокомпьютерная томография подтвердила наличие короткой и широкой морды, характерной для всего подсемейства аллигаторовых.

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Анализ ископаемой пыльцы и радиометрическая датировка вулканического пепла показали, что древнейшие черепа принадлежат периоду всего через 350 тысяч лет после удара астероида. Несколько скелетов Mandrasuchus milleri нашли почти целиком, причем один из них находился в остатках древней норы. Ученые предполагают, что именно способность рыть тайники окончательно оградила эти рептилии от суровых условий нового мира.

Напомним, ученые разгадали загадку крупнейшего в истории планеты наземного беспозвоночного существа. Этот доисторический монстр вырос в длину с автомобиль и неожиданно исчез из-за глобальных климатических изменений.

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