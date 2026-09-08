Искали медь, а нашли динозавра: окаменелость пролежала в земле 115 млн лет

В Китае на глубине 473 метра обнаружили останки динозавра. Фото: Tianyu Li и др./Earth History and Biodiversity

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В Китае учёные обнаружили окаменелые останки динозавра, жившего примерно 115 миллионов лет назад, в раннем меловом периоде. Находку извлекли из бурового керна с глубины 473 метра.

Об этом сообщило издание Sci.news.

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Как сообщают исследователи, останки неожиданно обнаружила команда китайских геологов, изучавшая месторождения медных минералов вблизи Гуайцзыху в бассейне Иньген-Эджинаки во Внутренней Монголии.

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Образец получил каталожный номер 208GPV01. Он состоит преимущественно из частей хвостового отдела позвоночника. В частности, учёные идентифицировали крестцовое ребро, четыре центральные части хвостовых позвонков, шесть нервных дуг, несколько поперечных отростков и окостеневшие сухожилия.

Исследователи пришли к выводу, что останки принадлежали представителю Ornithischia — группы преимущественно растительноядных птицетазовых динозавров. Чтобы выяснить его возможное родство с другими видами, специалисты сравнили пропорции найденных позвонков с останками других птицетазовых динозавров.

В Китае на глубине 473 метра обнаружили останки динозавра. Фото: Tianyu Li и др./Earth History and Biodiversity

Наибольшее сходство образец продемонстрировал с пситтакозаврами — ранними представителями рогатых динозавров, которые были распространены в Восточной Азии в меловом периоде. В то же время останков недостаточно, чтобы достоверно установить род или вид животного, поэтому пока находку классифицировали лишь как неопределённого птицетазового динозавра.

Окаменелость стала первым опубликованным свидетельством существования динозавров в западной части формации Баян-Гоби в бассейне Иньген-Эдзинаки. Ранее почти все известные останки динозавров из этой геологической формации находили в восточной части бассейна.

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«208GPV01 — это первое опубликованное упоминание о динозаврах из формации Баян-Гоби в западной части бассейна Иньген-Эдзинаки, что расширяет географический диапазон находококаменелостей динозавров в этом горизонте», — отметили авторы.

Напомним, ранее в Новой Зеландии исследователи обнаружили уникальную пещеру Moa Eggshell состанками птиц и животных, возраст которых составляет около миллиона лет.

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