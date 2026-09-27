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Грузія — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Стежте на нашому сайті за перебігом поєдинку другого туру Ліги націй-2026/27 між збірними Грузії та України.
У понеділок, 28 вересня, збірна України з футболу зіграє проти команди Грузії в матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.
Поєднок відбудеться у Тбілісі на стадіоні "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Україна та Грузія проводять нинішній розіграш Ліги націй у групі 2 Дивізіону B, де їхніми суперниками також є Угорщина і Північна Ірландія.
У стартовому турі Україна на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Північна Ірландія у гостях вирвала перемогу над Грузією (1:0).
Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Дивіться передматчеву студію та альтернативне коментування поєдинку Грузія — Україна на Youtube-каналі FootballHub.
До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Грузія — Україна.