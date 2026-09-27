Грузія — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Грузія — Україна / © Associated Press

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У понеділок, 28 вересня, збірна України з футболу зіграє проти команди Грузії в матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Поєднок відбудеться у Тбілісі на стадіоні "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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Україна та Грузія проводять нинішній розіграш Ліги націй у групі 2 Дивізіону B, де їхніми суперниками також є Угорщина і Північна Ірландія.

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У стартовому турі Україна на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Північна Ірландія у гостях вирвала перемогу над Грузією (1:0).

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Дивіться передматчеву студію та альтернативне коментування поєдинку Грузія — Україна на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Грузія — Україна.

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