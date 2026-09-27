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Навантаження на зв'язок у Києві та області критично посилилось: заява Мінцифри після атак
У Мінцифри попередили, що ворожі атаки спричинили навантаження на цифрову інфраструктуру Києва та області.
Упродовж минулої доби цифрова та телекомунікаційна інфраструктура України зазнала додаткових навантажень через ворожі атаки, зокрема на території Києва та Київської області.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
У відомстві подякували командам ДСНС, операторам електронних комунікацій, енергетичним та інфраструктурним компаніям, а також усім фахівцям галузі за оперативне реагування та злагоджену роботу під час ліквідації наслідків атак.
Наразі у Мінцифри продовжують координувати заходи для підтримки об’єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити стабільне функціонування зв’язку та цифрових сервісів.
РФ хоче «вибити» зв’язок в Україні: останні новини
Нагадаємо, що сьогодні, 27 вересня, російський удар пошкодив головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України — «Київстар».
Раніше ми писали, що Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.
23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.
Нардеп Федієнко своєю чергою пояснив, чи можливо в Україні «вибити» Інтернет.