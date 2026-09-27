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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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367
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Навантаження на зв'язок у Києві та області критично посилилось: заява Мінцифри після атак

У Мінцифри попередили, що ворожі атаки спричинили навантаження на цифрову інфраструктуру Києва та області.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Мінцифрі повідомили про наслідки російських ударів для мереж зв'язку на Київщині

У Мінцифрі повідомили про наслідки російських ударів для мереж зв'язку на Київщині / © ТСН

Упродовж минулої доби цифрова та телекомунікаційна інфраструктура України зазнала додаткових навантажень через ворожі атаки, зокрема на території Києва та Київської області.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

У відомстві подякували командам ДСНС, операторам електронних комунікацій, енергетичним та інфраструктурним компаніям, а також усім фахівцям галузі за оперативне реагування та злагоджену роботу під час ліквідації наслідків атак.

Наразі у Мінцифри продовжують координувати заходи для підтримки об’єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити стабільне функціонування зв’язку та цифрових сервісів.

РФ хоче «вибити» зв’язок в Україні: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 27 вересня, російський удар пошкодив головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України — «Київстар».

Раніше ми писали, що Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.

23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.

Нардеп Федієнко своєю чергою пояснив, чи можливо в Україні «вибити» Інтернет.

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