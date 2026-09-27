РФ випробовує нові реактивні «Шахеди» з аномальною швидкістю: експерт назвав, який обласний центр під загрозою

800 км/год над Одесою: РФ тестує нові реактивні «Шахеди»

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Російські війська почали тестувати над Одесою та областю нову модифікацію дронів-камікадзе з реактивними двигунами, яка здатна розвивати аномальну для Shahed швидкість.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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За словами експерта, під час однієї з останніх атак було зафіксовано нестандартну поведінку ворожого БПЛА: спочатку дрон рухався на стандартній швидкості близько 250 км/год, після чого різко розігнався до 800 км/год, а згодом скинув швидкість до 500 км/год.

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«Можу помилятися, але, судячи з усього, російські окупаційні війська випробовують новий реактивний двигун на 238-х („Герань-4“)», — зазначає Коваленко.

Аналітик підкреслив, що саме Одеса та регіон вже системно використовуються ворогом як навчально-бойовий полігон. Саме тут окупанти першочергово випробовують модернізовані «Шахеди», нові тактичні прийоми та інші засоби повітряного терору перед їх масованим застосуванням по всій країні.

Коваленко також звернув увагу на серйозний виклик для української системи протиповітряної оборони, який створює поява таких високошвидкісних цілей.

«Що тут скажеш, ми ще ефективного інструменту протидії проти засобів зі швидкістю 500–600 км/год не масштабували, а тут на горизонті вже 800 км/год?» — резюмував експерт.

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Раніше голова ОП Кирило Буданов розповів, коли Україна почне масово збивати реактивні дрони.

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