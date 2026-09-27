РФ испытывает новые реактивные «Шахеды» с аномальной скоростью: эксперт назвал, какой областной центр под угрозой

800 км/ч над Одессой: РФ тестирует новые реактивные «Шахеды»

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Российские войска начали тестировать над Одессой и областью новую модификацию дронов-камикадзе с реактивными двигателями, способную развивать аномальную для Shahed скорость.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

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По словам эксперта, во время одной из последних атак было зафиксировано нестандартное поведение вражеского БПЛА: сначала дрон двигался на стандартной скорости около 250 км/ч, после чего резко разогнался до 800 км/ч, а затем сбросил скорость до 500 км/ч.

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«Могу ошибаться, но, судя по всему, российские оккупационные войска испытывают новый реактивный двигатель на 238-х („Герань-4“)», — отмечает Коваленко.

Аналитик подчеркнул, что именно Одесса и регион уже системно используются врагом как учебно-боевой полигон. Именно здесь оккупанты в первую очередь испытывают модернизированные «Шахеды», новые тактические приемы и другие средства воздушного террора перед их массированным применением по всей стране.

Коваленко также обратил внимание на серьезный вызов для украинской системы противовоздушной обороны, создающий появление таких высокоскоростных целей.

«Что тут скажешь, мы еще эффективного инструмента противодействия против средств со скоростью 500-600 км/ч не масштабировали, а здесь на горизонте уже 800 км/ч? — резюмировал эксперт.

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Ранее глава ОП Кирилл Буданов рассказал, когда Украина начнет массово сбивать реактивные дроны.

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