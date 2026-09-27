- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину утром 27 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
Реактивный БпЛА в Черкасской области, курс н.п.Городище.
Реактивный БпЛА вдоль Киевского водохранилища в направлении Киева
Реактивный БпЛА в р-не Узина вектором движения на Обухов
Реактивные БпЛА в направлении Николаевской области из акватории Черного моря.
Киевщина: реактивные БпЛА мимо Дымера в направлении Киева.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские «Шахеды» ударили по больнице и подстанциям скорой помощи в Запорожье.
Мы ранее информировали, что в трех районах Киевской области из-за утренней атаки вражеских беспилотников повреждены 11 гражданских объектов, на местах работают спасатели и экстренные службы.