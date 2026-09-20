Какой праздник 27 сентября 2026 года / © ТСН

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27 сентября 2026 года — воскресенье. 1676-й день войны в Украине.

Какой праздник 27 сентября

27 сентября верующие празднуют День памяти святого мученика Калистрата и его жены / © pexels.com

27 сентября верующие празднуют День памяти святого мученика Калистрата и жены его. Калистрат был воином. Он тайно исповедовал христианство, но однажды другие воины услышали, как он ночью молился и донесли военачальнику. Калистрата заставляли отречься от Христа и принести жертву языческим богам, но он отказался. По преданию, после жестоких пыток его бросили в море, зашив в мешок, однако он чудесным образом остался жив. Увидев его стойкость и чудо, 49 воинов уверовали во Христа. Они вместе с Калистратом приняли мученическую смерть.

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27 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день туризма / © pexels.com

27 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день туризма. Праздник был основан Всемирной туристической организацией ООН в 1979 году, а впервые был отмечен в 1980-м. Его цель — напомнить о значении туризма для культурного обмена, экономического развития и взаимопонимания между народами. Туризм помогает людям открывать новые страны и традиции, знакомиться с историческим и природным наследием мира. Дата 27 сентября выбрана не случайно: в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристической организации.

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27 сентября Международный день глухих / © pexels.com

Также 27 сентября Международный день глухих. Выпадает на последнее воскресенье сентября. Инициатива возникла в 1958 году благодаря Всемирной федерации глухих. Главная цель этого дня — привлечь внимание к равным возможностям для глухих людей: доступного образования, работы, информации, перевода на жестовой язык и полноценного участия в общественной жизни.

27 сентября Международный день дочерей / © pexels.com

А еще 27 сентября Международный день дочерей. Это одна из дат празднования Дня дочерей, распространенная в Индии. Этот день посвящен любви, заботе и особой связи между родителями и дочерьми. Это хороший повод сказать дочери теплые слова, поддержать ее мечты, поблагодарить за радость, которую она приносит в семью, или просто провести больше времени вместе.

27 сентября празднуют Всемирный день рек / © pexels.com

27 сентября празднуют Всемирный день рек. Праздник начали в 2005 году по инициативе канадского природоохранника Марка Анджело. Его цель — привлечь внимание к значению рек и необходимости их защиты от загрязнения, чрезмерного использования водных ресурсов и разрушения природных экосистем.

27 сентября День машиностроителя / © pexels.com

Также 27 сентября День машиностроителя. Выпадает на последнее воскресенье сентября. Праздник посвящен инженерам, конструкторам, технологам, токарям, сварщикам, слесарям и другим специалистам, создающим и обслуживающим машины, оборудование, приборы и сложные технические системы. Машиностроение имеет важное значение для экономики Украины, ведь его продукция нужна промышленности, энергетике, сельскому хозяйству, транспорту и оборонной сфере.

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27 сентября Всемирный день сетчатки / © pexels.com

А еще 27 сентября Всемирный день сетчатки. Выпадает на последнее воскресенье сентября. Инициатива связана с международной организацией Retina International, объединяющей пациентов и организации, занимающиеся проблемами заболеваний сетчатки. Сетчатка — это тонкий светочувствительный слой в задней части глаза, который воспринимает свет и передает зрительную информацию в мозг. Ее поражения, в частности при возрастной макулярной дегенерации, диабетической ретинопатии и наследственных дистрофиях сетчатки, могут оказать серьезное влияние на зрение.

27 сентября празднуют День воспитателя в Украине / © pexels.com

27 сентября празднуют День воспитателя в Украине. Выпадает на последнее воскресенье сентября. В этот день поздравляют воспитателей, их помощников, методистов, психологов, музыкальных руководителей, логопедов, руководителей детских садов и других дошкольных учреждений. Работа воспитателя имеет особое значение, ведь именно в дошкольном возрасте ребенок активно познает мир, учится общаться, дружить, быть самостоятельным, развивает творческие способности и получает первые важные знания.

27 сентября Всемирный день без мяса / © pexels.com

Также 27 сентября Всемирный день без мяса. Основная идея такого дня — обратить внимание на то, как наши пищевые привычки влияют на окружающую среду, использование природных ресурсов, благосостояние животных и здоровье человека. Это не обязательно призыв полностью переходить на вегетарианство — скорее, возможность познакомиться с альтернативами и разнообразить свой рацион.

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