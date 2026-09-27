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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Ми маємо бути реалістами і готуватись до найгіршого варіанту": Буданов відповів на заяву Трампа про швидкий мир

Попри нинішнє загострення бойових дій, можливість завершення активної фази війни до кінця року все ще зберігається, не виключає очільник ОП.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Кирило Буданов

Кирило Буданов

Очільник ОП Кирило Буданов прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про «швидке закінчення війни в Україні».

Cвою заяву він озвучив в коментарі НовиниLive.

За словами Буданова, «сподіватися на це варто, але водночас потрібно бути готовими до продовження бойових дій узимку».

«Давайте вірити в щось добре, але ми маємо бути реалістами і готуватись до найгіршого варіанту», — сказав Буданов.

Нагадаємо, Дональд Трамп виступив на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку із резонансною промовою, присвяченою глобальним конфліктам та війні Росії проти України.

Президент США заявив, що війна може завершитися швидше, ніж очікують, та нагадав про новий закон, який дозволяє запровадити до 100% тарифів проти споживачів російських енергоносіїв.

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