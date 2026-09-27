"Ми маємо бути реалістами і готуватись до найгіршого варіанту": Буданов відповів на заяву Трампа про швидкий мир

Кирило Буданов

Реклама

Очільник ОП Кирило Буданов прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про «швидке закінчення війни в Україні».

Cвою заяву він озвучив в коментарі НовиниLive.

Реклама

За словами Буданова, «сподіватися на це варто, але водночас потрібно бути готовими до продовження бойових дій узимку».

Реклама

«Давайте вірити в щось добре, але ми маємо бути реалістами і готуватись до найгіршого варіанту», — сказав Буданов.

Нагадаємо, Дональд Трамп виступив на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку із резонансною промовою, присвяченою глобальним конфліктам та війні Росії проти України.

Президент США заявив, що війна може завершитися швидше, ніж очікують, та нагадав про новий закон, який дозволяє запровадити до 100% тарифів проти споживачів російських енергоносіїв.

Новини партнерів