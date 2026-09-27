Трамп назвав шокувальні втрати у війні РФ проти України та закликав до угоди

Трамп назвав втрати у війні / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про масштабні людські втрати через війну РФ в Україні. Своїми оцінками перебігу конфлікту та баченням щодо його завершення Трамп поділився під час спілкування з журналістами на галявині Білого дому 26 вересня.

Деталями ділиться Fox News.

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Трамп заявив про приголомшливі втрати у війні Росії проти України

За словами Трампа, динаміка втрат залишається вкрай високою, а переважну більшість загиблих становлять саме військові, а не цивільні.

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«Минулого місяця в українсько-російській війні загинуло 25 тисяч людей. Двадцять п’ять тисяч. За місяць до того загинуло 32 000 людей… переважно солдати — 97% солдатів. Але хоч би хто це був — солдати чи цивільні — лише вдумайтеся: 32 000. Два місяці тому — 33 000 людей, цього місяця — 25 000. Який сором», — сказав Трамп.

Для порівняння, за даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), загальні втрати лише російської сторони з моменту початку повномасштабної війни 2022 року сягають 450 тисяч військових.

Після цього президент США окреслив дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення вогню. Він повідомив, що перебуває в постійному контакті з Володимиром Зеленським та розраховує на досягнення компромісу між сторонами ще до настання зими.

«Я багато з ним розмовляв, і він погоджується, і Путін погоджується. І колись, сподіваюся, у недалекому майбутньому, можливо, до сильної зими, вони укладуть угоду», — сказав президент США.

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Трамп також зауважив, що прямо закликає Зеленського до пошуку спільних рішень із Путіним.

«Ми із Зеленським обговорили чимало різних тем, і щодо багатьох із них дійшли цілковитої згоди. Але знаєте, чого я від нього хочу? Укласти угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, а Путін — із ним», — наголосив він.

Тим часом у п’ятницю Володимир Зеленський повідомив про суттєвий прогрес у сфері оборонного співробітництва між країнами. За його словами, Трамп погодився надати Україні право на ліцензійне виробництво американських протиракет для систем Patriot.

«Є конкретні домовленості щодо ліцензій Patriot. На нашій зустрічі президент Трамп наголосив, що прийняв остаточне рішення: Україна отримає ліцензії на виробництво ракет Patriot», — написав український президент у своєму зверненні у п’ятницю.

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Проте потім сталася аналогічна ситуація, і Трамп не став підтверджувати свою обіцянку.

Інші заяви Трампа про війну в Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зробив нову заяву щодо війни в Україні. Він повідомив, що Сполучені Штати наразі розпочали новий етап роботи з керівництвом Росії та України для досягнення домовленостей про її завершення.

За словами Трампа, домовленості можуть бути досягнуті швидше, ніж очікує більшість людей.

«Ми дуже тісно працюємо з керівництвом Росії та України, і ми доведемо цю справу до кінця. Я думаю, це станеться швидше, ніж люди розуміють. Їм це вже набридло», — наголосив американський лідер.

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