Трамп не підтвердив слова Зеленського щодо виробництва ракет Patriot: що сталося після зустрічі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не став підтверджувати, що погодився надати Україні дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Про це повідомляє CNN.

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Лідери США та України зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку на початку цього тижня. У п’ятницю Зеленський розповів журналістам, що під час переговорів Трамп заявив про можливість отримання Україною ліцензії на виробництво ракет для Patriot.

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«отримає ліцензію на виробництво ракет Patriot», — сказав Зеленський, переказуючи слова президента США.

Однак наступного дня CNN звернувся до Трампа із запитанням щодо можливої ліцензійної угоди. Американський президент підтвердив, що обговорював із Зеленським ракети-перехоплювачі Patriot, які мають важливе значення для української протиповітряної оборони.

Водночас Трамп не підтвердив, що погодився на ліцензування їхнього виробництва в Україні. Натомість він зосередився на необхідності досягнення домовленості між Києвом і Москвою.

«Ми обговорювали безліч різних тем, і щодо багатьох із них… досягли повного взаєморозуміння. Але знаєте, чого я від нього хочу? Щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, а Путін — з ним», — сказав Трамп про зустріч.

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Ракети-перехоплювачі для систем Patriot належать до небагатьох видів озброєння, здатних протидіяти балістичним ракетам. Водночас нещодавній дефіцит таких боєприпасів на світовому ринку змусив багато країн терміново посилювати власні запаси та системи протиповітряної оборони.

Ситуація з доступністю ракет також вплинула на їхні постачання Україні.

Зеленський уже тривалий час домагається від США дозволу на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot безпосередньо в Україні. Київ, зокрема, посилається на заяву Трампа, зроблену ще в липні, коли американський президент допускав можливість відповідної домовленості, ймовірно, за участю американських компаній.

На тлі масштабних російських атак на Україну питання забезпечення достатньою кількістю ракет для Patriot залишається одним із ключових для української протиповітряної оборони.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення щодо передавання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Ми раніше інформували, що американські посадовці гарантували виділення Києву майже 400 мільйонів доларів військової підтримки, які Конгрес США схвалив ще наприкінці минулого року.

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