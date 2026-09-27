Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть "пожати" те, що "посіяли"

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Щоправда, не можна сказати, що для всіх він виявиться однаково успішним — тут, як-то кажуть, що «посієш», те й «пожнеш».

Сьогодні, 27 вересня, «збирати врожай» можна представникам усіх знаків зодіаку, але три з них зможуть «зібрати» лише те, що «посіяли».

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Овен

Овни, незважаючи на властиву їм запальність і неврівноваженість, не бояться роботи. Завдяки цьому вони можуть розраховувати на істотний «урожай» у вигляді вагомих результатів виконаної роботи та відповідних гонорарів, а, можливо, й премій.

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Рак

На Раків, як на представників найчутливішого знака зодіакального кола, чекає «врожай» не матеріального, а морального характеру. Що більше добра вони встигли зробити в попередній період, то серйознішою буде вдячність у відповідь, яка може прилетіти до них у вигляді бумеранга.

Козоріг

Козороги, які є головними трудоголіками зодіаку, найчастіше залишаються втішеними винагородою, яку отримують за свої зусилля. Не матимуть вони приводів для образи й цього разу — роботодавці будуть настільки задоволені результатами їхньої праці, що оплатять усе зроблене з лишком.

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