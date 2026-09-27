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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть "пожати" те, що "посіяли"
Символом цього дня є виноград, що свідчить про родючість нинішньої місячної доби і, як наслідок, про необхідність збирати «врожай».
Щоправда, не можна сказати, що для всіх він виявиться однаково успішним — тут, як-то кажуть, що «посієш», те й «пожнеш».
Сьогодні, 27 вересня, «збирати врожай» можна представникам усіх знаків зодіаку, але три з них зможуть «зібрати» лише те, що «посіяли».
Овен
Овни, незважаючи на властиву їм запальність і неврівноваженість, не бояться роботи. Завдяки цьому вони можуть розраховувати на істотний «урожай» у вигляді вагомих результатів виконаної роботи та відповідних гонорарів, а, можливо, й премій.
Рак
На Раків, як на представників найчутливішого знака зодіакального кола, чекає «врожай» не матеріального, а морального характеру. Що більше добра вони встигли зробити в попередній період, то серйознішою буде вдячність у відповідь, яка може прилетіти до них у вигляді бумеранга.
Козоріг
Козороги, які є головними трудоголіками зодіаку, найчастіше залишаються втішеними винагородою, яку отримують за свої зусилля. Не матимуть вони приводів для образи й цього разу — роботодавці будуть настільки задоволені результатами їхньої праці, що оплатять усе зроблене з лишком.
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