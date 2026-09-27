Троє загиблих і четверо поранених: Росія вдарила по Запорізькій області

Наслідки удару по Запорізькій області / © Запорізька ОВА

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Унаслідок російської атаки по Запорізькій області в ніч проти 27 вересня загинули троє людей. Ще четверо жителів регіону дістали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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За його словами, одна людина загинула внаслідок удару по селищу Комишувате.

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«Ворог ударив по селищу. Один будинок зруйнований, ще кілька поруч пошкоджені», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок цієї атаки також постраждали четверо людей.

Ще двоє людей — чоловік та жінка — загинули внаслідок удару по автомобілю в населеному пункті Новотаврійське.

«Ворог ударив по автомобілю, який їхав селом. Машина загорілася», — заявив Семікін.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 27 березня російські війська атакували Київ безпілотником. У Соломʼянському районі столиці зафіксували влучання у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа.

Ми раніше інформували, що Україну зранку 27 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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