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У зруйнованому будинку дитина вижила, а мама і бабуся загинули: шокувальні деталі атаки РФ (оновлено)
Двоє людей загинули та двоє травмовані внаслідок атаки РФ по Запоріжжю.
На світанку 26 вересня війська РФ завдали удару по Запоріжжі. В обласному центрі сталося кілька «прильотів». Зокрема, було зруйновано приватний будинок. Там загинули люди.
Що відомо про атаку, читайте на сайті ТСН.ua.
Зауважимо, у Запоріжжі і територіальній громаді від 1:33 оголошено повітряну тривогу червоного рівня.
а світанку голова Запорізької ОВА Михайло Семіхін повідомив, що ворог завдав кількох ударів по місту.
«Приліт» по приватному будинку
За словами співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, в одному з районів міста Росія вдарила просто по житловому будинку, в якому перебувало четверо мешканців, зокрема дитина. Будівля зазнала сильних руйнувань, виникла пожежа.
Внаслідок атаки було поранено 4-річного хлопчика і 45-річного чоловіка. Під завалами будинку рятувальники знайшли тіла двох жінок.
“Сьогодні в Запоріжжі ми втратили двох жінок — Людмилу та Василіну. Вони загинули під завалами будинку після російського удару. Росіяни відібрали у чоловіка дружину та матір, у його трирічного сина Артема — маму та бабусю”, - наголосив чиновник.
Атака на ринок
Керівник ОВА Михайло Семіхін повідомив, що внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя під удар потрапив один із місцевих ринків. У павільйонах виникла пожежа.
Як повідомлялося, цієї росіяни зруйнували будинок у Запоріжжі. Рятувальники шукали людей під завалами.
Зауважимо, світанку 25 вересня російські «Шахеди» вдарили по лікарні та підстанціях швидкої допомоги у Запоріжжі. Унаслідок нальоту двоє людей дістали поранення, також пошкоджено нежитлові приміщення.