Магнітна буря 26 вересня: скільки балів буде

Магнітна буря / © Associated Press

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У суботу, 26 вересня, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Активність Сонця слабка, але швидкість сонячного вітру дещо підвищена Втім, не виключені окремі періоди шторму класу G1, оскільки одночасно можуть проявлятися ефекти кількох корональних викидів.

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Магнітна буря 26 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря (геомагнітна буря) — це тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше причиною стають спалахи на Сонці або викиди сонячної плазми, які у вигляді потоку заряджених частинок досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем.

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