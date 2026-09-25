У ПФУ звернулись до пенсіонерів з попередженням: зробіть це, щоб не втратити гроші наступного року

Пенсію можна втратити

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До 31 грудня фізичну ідентифікацію потрібно пройти пенсіонерам та отримувачам страхових виплат, які тимчасово проживають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це нагадали у ПФУ.

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Законодавство визначає дві категорії пенсіонерів, для яких передбачене щорічне проходження фізичної ідентифікації.

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Йдеться про отримувачів пенсії, які:

тимчасово проживають за межами України

проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України

Такі громадяни мають проходити фізичну ідентифікацію щороку до 31 грудня, щоб продовжувати отримувати призначені виплати від січня наступного року.

Як пройти фізичну ідентифікацію 2026 року

Пенсійний фонд передбачив кілька способів підтвердити особу. Це можна зробити як особисто, так і дистанційно:

Особисто у Пенсійному фонді або банку

Пенсіонер може звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Місце реєстрації отримувача виплати значення не має.

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Також пройти фізичну ідентифікацію можна в установі уповноваженого банку.

Через відеоконференцзв’язок

Для тих, хто не може особисто прийти до сервісного центру, передбачена можливість пройти ідентифікацію дистанційно за допомогою відеозв’язку.

Зареєструватися можна через відкритий сервіс на вебпорталі Пенсійного фонду «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку».

Також записатися на відеоідентифікацію можна через Контакт-центр Пенсійного фонду України за телефонами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71

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Ідентифікація через «Дія.Підпис»

Ще один дистанційний варіант — підтвердження особи за допомогою «Дія.Підпису» («Дія ID»).

Таким способом пенсіонер може пройти необхідну процедуру онлайн, без особистого відвідування сервісного центру.

Ідентифікацію за кордоном

Для громадян, які тимчасово проживають за межами України, передбачена ще одна можливість — звернення до закордонної дипломатичної установи України.

Як перевірити, чи пройдена фізична ідентифікація

Пенсіонеру не обов’язково окремо звертатися до Пенсійного фонду, щоб з’ясувати, чи зарахована пройдена процедура.

Перевірити результат фізичної ідентифікації та дату її останнього проходження можна через сервіс «Моя ідентифікація».

Він доступний:

в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України

у мобільному застосунку «Пенсійний фонд»

Кому не потрібно щороку проходити фізичну ідентифікацію

У Пенсійному фонді окремо звертають увагу, що вимога про щорічну фізичну ідентифікацію не поширюється на всіх без винятку пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Щороку проходити таку процедуру не потрібно отримувачам пенсій, які виїхали з тимчасово окупованої території, проживають на підконтрольній Україні території та перевели виплату пенсії за новим місцем проживання.

Пенсія 2026 в Україні — що відомо

Раніше ми писали про те, що вийти на пенсію в Україні раніше встановленого віку можуть не лише учасники бойових дій — право на це мають також багатодітні матері, люди з певними захворюваннями.

Українські пенсіонери після 70 років мають право на щомісячну вікову надбавку до 570 гривень, однак нарахування коштів залежить від розміру пенсії та офіційного працевлаштування.

Тим часом стало відомо, що в Україні відсьогодні фінансуватимуть лише три ключові напрямки — соціальні виплати, зарплати бюджетникам та утримання ЗСУ.

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