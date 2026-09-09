Пенсія за 25 років стажу: чому у 60 років виплат не буде і скільки доведеться чекати

Коли можна вийти на пенсію з 25 роками стажу

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Тривалість набутого страхового стажу залишається ключовим фактором, який визначає не лише вік виходу на заслужений відпочинок, а й підсумковий розмір пенсії. Попри те, що 25 років офіційної праці дають право на призначення пенсії 2026 року, право на це мають не всі.

Про це йдеться на порталі ПФУ.

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Вихід на пенсію з 25 роками стажу: у якому віці це можливо та на які виплати розраховувати

У Пенсійному фонді України нагадують про чинні нормативи щодо необхідного стажу для виходу на пенсію у 2026 році.

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Для виходу на пенсію в 60 років, 2026 року потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Аби вийти на пенсію у 63 роки, потрібно мінімум 23 роки стажу, а для тих, хто хоче вийти на пенсію у 65 років, потрібно щонайменше 15 років страхового стажу.

Таким чином, громадяни, які мають 25 років страхового стажу, зможуть претендувати на виплати лише після досягнення 63 років.

Якщо взяти для розрахунку типові умови — вихід на пенсію на загальних підставах та офіційну заробітну плату на рівні 15 тисяч гривень — то за допомогою пенсійного калькулятора можна визначити орієнтовний розмір майбутніх виплат. За таких параметрів підсумкова сума пенсії становитиме приблизно 4,1 тисячі гривень.

Нагадаємо, що планка вимог до страхового стажу поступово підвищується в межах пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року.

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Зміни стосуються показників для виходу на відпочинок у 60 та 63 роки — у результаті мінімальний поріг для цих вікових категорій зросте до 35 та 25 років відповідно.

Натомість для оформлення виплат у 65 років вимоги залишаться незмінними — для цього, як і раніше, буде достатньо мати щонайменше 15 років стажу.

Стаж пенсії: останні новини

Нагадаємо, в Україні громадяни з інвалідністю I, II або III групи мають право на пенсію за наявності від 1 до 15 років страхового стажу (залежно від віку та групи), а для осіб, які набули інвалідності під час строкової військової служби або подій Революції Гідності, стаж не вимагається.

Виплати розраховуються у відсотках від пенсії за віком (100% для I групи, 90% для II групи, 50% для III групи) або призначаються від дня встановлення інвалідності, якщо звернутися протягом трьох місяців.

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Для військовослужбовців виплати регулюються окремим законом і обчислюються від грошового забезпечення у разі настання інвалідності під час служби або внаслідок пов’язаних із нею захворювань (60–100% унаслідок війни та 40–70% іншим особам). Постраждалим від Чорнобильської катастрофи пенсія розраховується з розміру фактичних збитків за робочу діяльність у зоні відчуження або з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

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