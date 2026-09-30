Росія атакувала під час візиту японської делегації до Києва: з потяга тричі евакуйовували

Зустріч Іцунорі Онодери з Андрієм Сибігою / © скриншот з відео

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Потяг із японською парламентською делегацією, яка прямувала до Києва, запізнився на сім годин через російські атаки. Дипломатичний рейс тричі призупиняли, а пасажирів евакуйовували з вагонів.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.

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Столицю України відвідали представники парламенту Японії від керівної Ліберально-демократичної партії на чолі з колишнім міністром оборони Іцунорі Онодерою.

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Перед зустріччю з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою очільник японської делегації розповів, що дорога до Києва суттєво затягнулася через російські атаки. Потяг доводилося зупиняти тричі, а пасажирів — евакуйовувати з вагонів. У результаті рейс прибув із семигодинним запізненням.

Метою візиту японських парламентарів, які спеціалізуються на питаннях оборони, стало обговорення військової співпраці між Україною та Японією.

Під час зустрічі Андрій Сибіга подякував японській делегації за візит солідарності до України в умовах російських атак, а також за допомогу, яку Японія надає Україні. Міністр також висловив сподівання, що японські компанії братимуть активну участь у відбудові України.

Водночас російські атаки тривали й під час перебування делегації у Києві.

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За словами кореспондентки ТСН, вибухи в столиці пролунали приблизно за 20 хвилин до початку переговорів. Їх було чути навіть журналістам, які перебували у будівлі Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі повідомив, що Україна розраховує на поглиблення співпраці з Японією у сфері протиповітряної оборони перед наступною зимою.

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