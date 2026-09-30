"Це те, що Путін хоче": Рютте попередив про наміри Росії у війні

Марк Рютте / © Associated Press

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Українські військові діють на фронті значно успішніше, ніж торік, і влучно б’ють по логістиці в глибині Росії. Тим часом Кремль намагається посіяти паніку, щоб Захід почав сумніватися у своїй підтримці.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Clash Report.

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Рютте розкрив, чого прагне Путін — що заявив

За його словами, російська армія не має стратегічних здобутків, натомість очільник Кремля прагне викликати тривогу серед партнерів України та відвернути їхню увагу від головного.

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«Росія не досягає успіху в Україні. Кожна хвилина, яку ми приділяємо цьому — це те, що Путін хоче бачити, щоб ми були стривожені та обговорювали: "Що тут відбувається? Що там відбувається?". Зберігайте спокій. Ми сильніші. Продовжуйте. Не припиняйте інвестувати», — закликав генсек Альянсу.

Марк Рютте звернув увагу на те, що зараз ЗСУ діють набагато успішніше біля ключових міст сходу — Донецька, Слов’янська та Краматорська, якщо порівнювати з минулим роком. Крім того, він зазначив високу ефективність українських далекобійних атак.

Також він звернув увагу на те, як успішно українські військові діють на ворожій території, влучно руйнуючи важливі логістичні системи Росії: енергетичні об’єкти та мережі складів. Водночас у НАТО визнають наявність серйозних викликів для українського тилу через регулярні російські обстріли.

«Отже, Україна дає раду, але абсолютно вірно, що існує проблема, коли йдеться про великі міста, енергетичну інфраструктуру та логістику, які перебувають під загрозою», — підсумував Рютте.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував позицію Росії щодо війни в Україні. За його словами, заява Сергія Лаврова після зустрічі з німецьким колегою Йоганном Вадефулем доводить повну відсутність у Росії інтересу до «серйозних переговорів».

За даними The Atlantic Council, мета президента РФ Володимира Путіна у війні проти України полягає не в територіальних завоюваннях, а у знищенні української державності та відродженні імперії, тому прості територіальні поступки чи тимчасові перемир’я не зупинять агресію.

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