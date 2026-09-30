«Повна перемога або нескінченна війна»: у США розкрили справжні цілі Путіна

Путін / © Associated Press

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Для російського диктатора Путіна війна проти України не зводиться до територіального конфлікту, а тому поступки з боку Києва самі по собі не гарантують завершення бойових дій.

Про це пише The Atlantic Council.

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У виданні нагадали, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський виступив перед Організацією Об’єднаних Націй, де спростував припущення про те, що передача Росії частини українських територій може зупинити вторгнення.

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Український президент заявив, що навіть у разі відмови України від Донбасу Путін не припинить війну.

«Путіну не потрібні зайві кілометри, йому потрібна Україна. Йому потрібно, щоб Україна стала частиною Росії», — сказав Зеленський у нещодавньому інтерв’ю CBC News.

У The Atlantic Council зазначили, що така позиція Зеленського прозвучала на тлі відновлення адміністрацією президента США Дональда Трампа спроб домогтися завершення війни.

Водночас критики американського підходу вважають, що російська сторона інакше сприймає переговорний процес. За їхніми словами, посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, ймовірно, розглядають переговори з Кремлем як «геополітичну угоду з нерухомістю», тоді як Москва має значно ширші цілі.

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Імперські амбіції Путіна

Як зазначає видання, для Путіна війна проти України є не лише спробою захопити території. Її метою він розглядає знищення української державності та відродження Російської імперії.

У The Atlantic Council нагадали про неприйняття Кремлем української державності та його ставлення до розпаду Радянського Союзу, який Путін називав «загибеллю історичної Росії».

Ще до початку повномасштабного вторгнення Путін неодноразово заявляв, що росіяни та українці нібито є «одним народом». Безпосередньо перед вторгненням він також ставив під сумнів легітимність української держави.

У виданні вважають, що прагнення Путіна повернути «історично російські землі» ставить під питання довготривалу стійкість будь-якої домовленості, яка ґрунтуватиметься на нинішній лінії фронту.

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Угода на основі фактичного контролю територій обмежила б російські завоювання приблизно 20% території України, тоді як решта країни залишилася б поза контролем Кремля.

На думку авторів матеріалу, захоплення лише частини української території Путін міг би сприйняти як поразку, що створює додаткові передумови для продовження війни.

У The Atlantic Council зазначили, що нинішня позиція Путіна, на думку видання, свідчить про відсутність зацікавленості у припиненні війни та готовності до співіснування з незалежною Україною.

Водночас глава РФ публічно демонструє готовність до мирної угоди, однак неодноразово відмовлявся погодитися разом з Україною на безумовне припинення вогню.

Які умови висуває Москва

У виданні заявили, що умови, запропоновані Кремлем, фактично передбачають залишення України розділеною, беззахисною та ізольованою на міжнародній арені.

Згідно з описом The Atlantic Council, вимоги Москви передбачають повернення Росії контролю над ключовими аспектами внутрішніх справ України. Серед них — заборона на вступ до НАТО та інших військових альянсів, а також суттєві обмеження щодо чисельності та бойових можливостей української армії.

Крім того, Путін неодноразово виступав проти розміщення європейських військових в Україні після завершення війни.

Нещодавно він заявив, що будь-яка спроба розгорнути європейські війська на українській території означатиме «війну з Росією».

Чому Кремль може бути зацікавлений у продовженні війни

Окрім імперських цілей Путіна, автори матеріалу звертають увагу і на внутрішні причини, які, на їхню думку, можуть підштовхувати Кремль до продовження війни.

У The Atlantic Council зазначили, що війна та путінізм стали важливою частиною російської державної системи. Тому припинення бойових дій могло б поставити під питання здійснену мілітаристську трансформацію та створити ризики для політичних, економічних і соціальних основ режиму Путіна.

Ще одним фактором у виданні називають повернення до Росії понад півмільйона військовослужбовців, які брали участь у війні проти України та зазнали жорстокого поводження. На думку авторів, їхнє повернення може стати джерелом внутрішньої дестабілізації.

У матеріалі нагадали, що ветерани радянської війни в Афганістані відіграли значну роль у зростанні беззаконня на тлі розпаду СРСР наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років. Через це, як зазначає видання, у Москві побоюються повторення подібного сценарію.

У The Atlantic Council підкреслили, що прагнення Путіна знищити українську державність та залежність його режиму від нинішньої воєнної системи, на думку авторів, роблять подальшу ескалацію більш реальною, ніж досягнення миру.

Якщо Путін не зможе здобути рішучу перемогу, він, за оцінкою видання, може віддати перевагу продовженню війни на невизначений термін, а не компромісному врегулюванню, наслідки якого для його режиму можуть бути непередбачуваними.

Раніше повідомлялося, що Росія готує ґрунт для можливого локального конфлікту з НАТО, використовуючи добре відому карту «захисту» співвітчизників.

Ми раніше інформували, що Кремль не планує згортати агресивні плани проти України. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про продовження війни до повного виконання завдань.

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