«Це дуже дорога справа»: нардеп пояснив, чому Україні складно захищатися від нових дронів РФ

Пускова установка реактивних безпілотників / © Defence express

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Україна не встигла підготуватися до появи у Росії реактивних безпілотників, які літають на значно більшій висоті та швидкості, ніж звичайні дрони.

Про це заявив народний депутат від «Голосу» Сергій Рахманін в етері радіо NV.

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Він зазначив, що українська система протиповітряної оборони тривалий час орієнтувалася на боротьбу з безпілотниками, які рухаються повільніше та на меншій висоті.

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За словами Рахманіна, «Герань-4» та «Герань-5» заходять у зону ураження української ППО на висоті понад 7 км. Водночас засоби малої ППО ефективно працювали по цілях на висоті до 5 км, зокрема по звичайних дронах.

«Герань-4» і «Герань-5» залітають у зону дії української ППО на висоті понад 7 км, а мала ППО України ефективно збивала цілі на висоті до 5 км — звичайні дрони. Також нові дрони летять зі швидкістю 450–600 км/год, і українські перехоплювачі їх не наздоганяють. А далі їх збивати вже або дуже дорого, або ракет немає», — сказав він.

У чому проблема з перехоплювачами

Рахманін зазначив, що ключова проблема полягає не лише у створенні ефективного реактивного перехоплювача для таких цілей.

За його словами, необхідно також масштабувати виробництво та зробити його економічно доцільним, аби вартість перехоплювача була нижчою за ціну цілі.

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Нардеп стверджує, що сертифіковані моделі такого типу коштують від 45 до 100 тисяч доларів, через що їх масове застосування є дуже дорогим.

«Усі (об’єкти в Україні — УНІАН) не будуть знищені. На жаль, значна частина буде знищена. Наскільки значна? Це залежатиме від того, наскільки нам допоможуть партнери», — заявив Рахманін.

Росія має більші можливості для виробництва

За словами політика, Росія має щонайменше два великі підприємства, які виробляють реактивні двигуни. Це, як зазначає Рахманін, дає РФ можливість нарощувати обсяги їхнього виробництва.

В Україні також є можливості для виготовлення реактивних двигунів для безпілотників, однак вони менші, тому збільшувати виробництво складніше.

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Ще однією перевагою Росії Рахманін назвав наявність масштабного каналу постачання великих партій дронів із Китаю.

«У нас такого безліміту немає», — додав він.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Євгеній Хмара відвідав командні пункти військових частин Повітряних сил у Київській області та обговорив захист столичного регіону від нових атак РФ.

білоруський диктатор Олександр Лукашенко й надалі готовий надавати Росії територію, логістику та інфраструктуру Білорусі для ударів по Україні, а потенційні провокації можуть торкнутися і країн ЄС.

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