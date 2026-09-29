Масована атака дронами: скільки БпЛА Росія запустила по Україні лише за день

Атака РФ на Україну / © tsn.ua

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Російські війська протягом дня 29 вересня атакували Україну 112 ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили.

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За даними військових, ворог застосував ударні БпЛА різних типів, зокрема «Гербери», «Бандероль» та «Дань-Т». Із 112 безпілотників 29 були реактивними.

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ППО знищила та подавила 95 дронів

Протиповітряна оборона протягом зазначеного періоду знищила або подавила 95 ворожих безпілотників. Серед них — 18 реактивних дронів.

Водночас у повітряному просторі України ще залишалися кілька ударних безпілотників.

У Повітряних силах закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, РФ ударила КАБом по школі в Сумах із 40 дітьми всередині.

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Вбито школярку Катю Будко. Дівчині було 17 років. У школі зазначили, що дівчина загинула 27 вересня внаслідок удару ворожого КАБу.

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