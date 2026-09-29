- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Масована атака дронами: скільки БпЛА Росія запустила по Україні лише за день
Російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками. Серед застосованих дронів були «Гербера», «Бандероль» та «Дань-Т».
Російські війська протягом дня 29 вересня атакували Україну 112 ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили.
За даними військових, ворог застосував ударні БпЛА різних типів, зокрема «Гербери», «Бандероль» та «Дань-Т». Із 112 безпілотників 29 були реактивними.
ППО знищила та подавила 95 дронів
Протиповітряна оборона протягом зазначеного періоду знищила або подавила 95 ворожих безпілотників. Серед них — 18 реактивних дронів.
Водночас у повітряному просторі України ще залишалися кілька ударних безпілотників.
У Повітряних силах закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, РФ ударила КАБом по школі в Сумах із 40 дітьми всередині.
Вбито школярку Катю Будко. Дівчині було 17 років. У школі зазначили, що дівчина загинула 27 вересня внаслідок удару ворожого КАБу.